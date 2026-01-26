Alexandre Pato entra en la carrera para adquirir un club de la League Two de Inglaterra

/es/noticiasAlexandre Pato, uno de los nombres más reconocibles del fútbol brasileño de la última década y media y ganador del Golden Boy en 2009, se ha colocado ahora en un escenario inesperado. Lejos del área y del foco de los grandes estadios, el exjugador aparece vinculado a una operación de compra en el fútbol inglés. Pato integra un consorcio interesado en adquirir el Colchester United, club de la League Two, la cuarta categoría del sistema profesional en Inglaterra, en un movimiento que todavía está en fase de conversaciones y sin anuncio inmediato en el horizonte.

La noticia ganó fuerza después de un detalle que en este tipo de procesos suele ser significativo. Pato estuvo presente el pasado sábado en el JobServe Community Stadium para ver en directo el Colchester-Fleetwood Town, un 2-1 que siguió como invitado del actual dueño, Robbie Cowling, mientras las negociaciones siguen abiertas y el acuerdo se considera posible.

El club confirma el interés

El Colchester, según la información distribuida por medios que siguen la operación, confirmó oficialmente la existencia de conversaciones en torno al consorcio en el que participa Pato. El club, fundado en 1937, busca un nuevo controlador que asegure estabilidad y capacidad de inversión, en un contexto donde la propiedad lleva meses explorando la mejor salida para el futuro del proyecto.

En esa misma línea, la cobertura indica que no hay un calendario cerrado para culminar la transacción. El propio Cowling ha explicado que el criterio no es vender rápido, sino vender bien, con un perfil que permita ir "mucho más allá" de lo logrado bajo su mandato. La idea de encontrar al candidato adecuado se resume en una comparación potente que ha circulado en estas horas: "No hay un plazo definido. Lo importante es entregar el proyecto a la persona correcta. Es un poco como cuando buscas a alguien para adoptar a tu hijo, tienes que evaluar bien quién será el responsable."

Cowling busca comprador tras 19 años

La operación no nace de la improvisación. Cowling reabrió el proceso de venta en septiembre del año pasado, después de que una tentativa anterior no llegara a buen puerto. Según la reconstrucción publicada en Brasil, la negociación previa con el grupo estadounidense Lightwell Sports Group, liderado por Tom Foley, se cerró en junio y obligó al club a volver al mercado para encontrar un comprador con músculo y proyecto.

Noticias relacionadas

Desde entonces, el Colchester ha mantenido la puerta abierta a inversores locales e internacionales, con el objetivo de asegurar la continuidad y un plan a largo plazo. En ese marco encaja la aparición del nombre de Pato, que no figura como una aventura individual aislada, sino como parte de un consorcio que estudia la adquisición.