Alerta en el Benfica por un virus: el Clásico, en riesgo

Un virus ha puesto en alerta la disputa del Clásico del fútbol portugués este domingo. La plantilla del Benfica, según informan varios medios, se habría visto afectada por dicha enfermedad a escasos días de la disputa del partido contra el Porto, que podría no disputarse finalmente en el caso de que los lisboetas no cuenten con el número mínimo de futbolistas para el encuentro.

En esta línea, varios miembros del equipo, así como del cuerpo técnico, han reportado dolores de cabeza y corporales en las últimas horas. José Mourinho, técnico de los lisboetas, ya había mencionado síntomas gripales tras el partido contra el Chelsea pero, según se informa, no se trata de los mismos síntomas. El departamento médico del club está siguiendo de cerca la situación a la espera de poder tomar medidas.

¿Se podría aplazar el partido?

El aplazamiento del Clásico portugués se podría producir en el caso de que el Benfica no tuviese disponibles a 13 jugadores inscritos en la Liga, de los cuales al menos uno de ellos debe ser portero. Es lo que estipula el reglamento de la liga portuguesa, que también añade que en caso de infección viral, un médico del Servicio Nacional de Salud debe certificar la enfermedad. La decisión final, en todo caso, recaería en el Presidente de la Liga Portugal y un Director Ejecutivo, que podrían activar un protocolo que ya se está estudiando.

Telefónica

El partido llega en un momento decisivo para José Mourinho en este inicio de etapa en el Benfica. Si bien la derrota contra el Chelsea en Champions League era esperable, el duelo contra el Porto obliga a sumar los tres puntos si quieren mantenerse en la lucha. La victoria acerca a un punto a los lisboetas de sus principales rivales, mientras que caer en do Dragão supondría descolgarse a siete puntos de los Dragones. No tienen permitido fallar los lisboetas si quieren dar impulso al proyecto de su nuevo entrenador, que ha tenido dos semanas desde su llegada para preparar a sus jugadores para esta auténtica final.