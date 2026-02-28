En Alemania tiran la toalla con Schlotterbeck

El mercado de defensas centrales en Europa no es especialmente amplio, por lo menos en lo que a la máxima élite se refiere. Los mejores jugadores están bien atados a sus respectivos equipos; sirva de ejemplo la maravillosa dupla que tiene Mikel Arteta en el Arsenal, Gabriel Magalhães y William Saliba, con contratos hasta el verano de 2029 y 2030, respectivamente. Por ello, nombres como el de Nico Schlotterbeck ganan aún más peso en el mercado.

El central alemán, seguido de cerca por el Real Madrid y en la órbita del Barcelona hasta hace poco, entre otros grandes equipos del Viejo Continente, termina su contrato en el verano de 2027, por lo que representa una buena oportunidad de mercado: si no renueva y el Borussia Dortmund no lo vende en el próximo mercado, podría perderlo sin recibir un solo euro en junio de 2027.

Oportunidad de mercado

Internacional alemán de 26 años, Schlotterbeck reúne unas características muy interesantes. Para empezar, es zurdo, un perfil que escasea aún más entre los defensores de primer nivel. Es fuerte en los duelos, rápido, bueno en el juego aéreo (1,91 metros), aseado con el balón y atrevido. También tiene experiencia y es capaz de liderar la defensa. Lo que hoy en día se conoce como un defensa moderno. Y si ya estaba lejos de alargar su vinculación con el cuadro 'borusser', en Alemania aseguran que la contundente eliminación en la Champions League habría acabado de dinamitarlo todo.

Nico Schlotterbeck en acción con el Borussia Dortmund / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

El diario ‘Bild’ fue especialmente contundente en una columna de opinión en la que deja entrever que el internacional podría estar más fuera que dentro. Aunque no jugó ni un solo minuto en la eliminatoria por lesión, el segundo duelo, en Italia, lo vivió de manera íntegra desde el banquillo, aún recuperándose de sus problemas musculares.

No cree en el proyecto

Según el rotativo, tiene una oferta del Dortmund que duplicaría su salario hasta los 14 millones de euros, con una cláusula de rescisión y un plan deportivo a su medida, pero quiere pelear por títulos y, tras lo sucedido contra el cuadro de Bérgamo, tendría claro que en el Signal Iduna Park no podrá hacerlo regularmente.

Noticias relacionadas

‘Bild’ explica que al jugador le gustaría sentir que su equipo puede realmente pelear contra el Bayern Munich en Alemania y que la plantilla mejora año a año acudiendo al mercado, pero, a día de hoy, no lo nota así. Una situación que beneficia al Madrid, que sigue de cerca su situación para reforzar su defensa a un precio comedido.