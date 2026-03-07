Alemania se rinde ante un todoterreno Luis Díaz

No estaba Harry Kane, pero qué más da. Estaba Luis Díaz. El Bayern de Múnich ha aprendido a ser una máquina goleadora incluso cuando su delantero, uno de los mejores del mundo, causa baja. Así lo demostró este sábado en el Allianz Arena al golear al Mönchengladbach para mantenerse intratable en la Bundesliga y comerle la moral a una Atalanta a la que visitan el miércoles en la Champions.

La presencia de Harry Kane en la ida de los octavos de final de la Champions sigue siendo una incógnita, pero Vincent Kompany ha encontrado al sustituto perfecto. Un Luis Díaz al que ha transformado en un auténtico todoterreno capaz de desbordar por la banda (para eso le fichó el Bayern) pero ahora también de ejercer como nueve puro y perfeccionar incluso su definición, lo que hace más que rentable la inversión bávara de 70 millones de euros el pasado verano.

Habilidades de '9'

Porque Lucho, él solito, desatascó el partido para el Bayern con su vigésimo gol en la presente campaña. Nada más ver la recepción de Goretzka, supo desmarcarse entre líneas para recibir totalmente solo y sacarse una volea para fusilar al portero "con la eficacia propia de un delantero centro", lo que ya ha generado todo tipo de elogios en la prensa de Alemania, donde remarcan que cuando el de La Guajira ha sido titular, el Bayern nunca ha perdido.

Y es que el colombiano, acostumbrado a jugar por la banda izquierda, demostró tener también habilidades de delantero centro, buscando el espacio libre, desmarcándose y definiendo de primeras para evitar la presión del rival. Por si fuera poco, también ejerció de extremo en la asistencia del 2-0, un centro para Konrad Laimer.

Lo que el Barça se perdió

Los números de Luis Díaz hablan por sí solos, sobre todo teniendo en cuenta que principalmente parte desde la banda. Son ya 20 los goles anotados y 16 las asistencias ofrecidas en lo que llevamos de temporada para un futbolista que el Liverpool se vio obligado a dejar escapar en verano, que el FC Barcelona no logró fichar y que ahora se ha convertido en uno de los pilares de Kompany, siendo el jugador del Bayern que más partidos (24) ha disputado en la Bundesliga en su primer año en Alemania.

Lucho no conoce de 'periodos de adaptación'. De hecho, todo lo contrario. Ponga donde lo ponga Kompany, él rinde. Habrá que esperar para saber qué demarcación ocupará el martes en la Champions. Todo dependerá, eso sí, del estado físico de Harry Kane. "Somos conscientes de lo que nos estamos jugando. Ahora viene la Champions y tenemos que trabajar igual, enfocados", dijo Luis Díaz sobre la eliminatoria.

Nunca se sabrá qué hubiera sido de él en el Barça -ni qué hubiera sido del Barça con él- pero lo que sí se sabe es que la entidad azulgrana apostó fuertemente por Luis Díaz como el fichaje estrella de Deco para la banda tras el 'no' de Nico Williams. Sin embargo, el alto precio que pedía el Liverpool -totalmente inasumible para la entidad catalana- terminó desencadenando en la apuesta por un Rashford que, además, era del agrado de Hansi Flick.