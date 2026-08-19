En Alemania explican qué le sucede a Musiala

El Bayern de Múnich de Vincent Kompany continúa con su puesta a punto para llegar en el mejor tono físico al inicio de temporada. Sin embargo, en los dos últimos envites lo deportivo ha pasado a un segundo plano, pues su futbolista Jamal Musiala ha dejado dos escenas escalofriantes en las que perdía la conciencia, haciendo temer lo peor a todo el mundo futbolístico.

Ahora, tras repetirse lo sucedido en el partido ante el Leipzig de nuevo frente el Heidenheim, el propio futbolista ha explicado lo que le viene sucediendo, mientras que desde los medios alemanes han profundizado en el problema, que parece no ser tan alarmante como hacían pensar las imágenes.

"Son parte de mis vacaciones"

El internacional por la Selección de Alemania permanecía de pie en el campo, sin apenas reaccionar a su entorno durante varios segundos, antes de caer al suelo tras perder la consciencia. No obstante, lo más preocupante es que no era la primera vez, puesto que solo tres días antes ya había hecho saltar las alarmas. Debido a ello, el martes por la noche, el propio Musiala quiso aclarar lo que le viene sucediendo. "Me han detectado desmayos temporales de corta duración derivados a una disfunción neurológica", explicó el mediapunta para clamar los ánimos, antes de añadir que "no existe ningún riesgo para la salud", así como que actualmente son "parte de su día a día".

Según la Agencia de Prensa Alemana, consultada por el Diario Bild, "las crisis de ausencia son un tipo específico de crisis epiléptica. Consisten en una breve interrupción de la consciencia. Quienes las padecen suelen parecer tener la mirada perdida o perder la concentración repentinamente. De hecho, durante esos segundos, perciben su entorno solo parcialmente o no lo perciben en absoluto y apenas responden cuando se les habla".

Musiala vuelve a desplomarse con el Bayern / X

Además, dado que dichos episodios suelen durar pocos segundos, a menudo pasan desapercibidas en la vida cotidiana. Por parte de su club, Max Eberl, director deportivo del Bayern de Múnich expuso su opinión antes de que Musiala aclarara todo. "Cuando sucede algo así, como el colapso de Eriksen, o ahora con Jamal, todos entienden que el fútbol es lo más hermoso del mundo y que se trata de algo completamente diferente. Es una buena señal y me da la sensación de que nos mantenemos unidos como sociedad cuando ocurre algo así", comentó el directivo del conjunto bávaro.