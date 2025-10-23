En Alemania elevan a Kompany al nivel de Flick y Guardiola

Vincent Kompany rápidamente se metió en el bolsillo a la afición de un Bayern de Múnich que protagonizó, sin exageración alguna, la peor temporada de la última década. Y, tras recuperar el trono en Alemania y competir a gran nivel en Europa, se ganó el respeto de una cúpula que no dudó en renovar su contrato hasta 2029.

"Cuando fichamos a Vinny, teníamos una idea clara de nuestro camino juntos, y él demostró rápidamente que impulsa al FC Bayern, tanto dentro como fuera del campo. Es una figura identificativa que une a los jugadores, a los aficionados y a todos los miembros del club, y queremos desarrollar algo a largo plazo con él", pronunció Max Eberl, director deportivo bávaro.

"Ha devuelto la diversión al Bayern"

"Vincent Kompany ha devuelto la diversión al FC Bayern, y la chispa ha saltado de verdad. Bajo su liderazgo ha crecido un auténtico equipo que juega un fútbol dominante y atractivo. Valoro su prudencia: nunca se pone en primer plano y hace que nuestros jugadores mejoren con su meticuloso trabajo", compartió el presidente del consejo de administración, Jan-Christian Dreesen.

Pues si el curso debut del belga fue excepcional, más aún lo está siendo este inicio de 25/26 con el pleno de triunfos que se adjudica un Bayern imparable con los Kane, Olise, Luis Díaz y compañía. Lothar Matthäus, excapitán bávaro y colaborador en 'Sky Sports' consideró la ampliación del exfutbolista del Manchester City una "decisión totalmente acertada". Un tipo meticuloso, con las ideas muy claras y que elevó el hambre competitivo del equipo al siguiente nivel.

Admirado

"La forma en que Kompany dirige el equipo se refleja en todo el club. Lo mismo ocurrió con Jupp Heynckes y Ottmar Hitzfeld. Desde que Kompany está aquí, ese ambiente ha vuelto, y me parece maravilloso. Cuando el éxito es la guinda del pastel, es aún mejor", aporta la leyenda germana, que equiparó su figura a las de Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes o Hansi Flick, coleccionistas de títulos del Gigante de Baviera.

Heynckes, en su etapa como entrenador del Bayern de Múnich / EFE

Bajo la dirección del primero, el Bayern conquistó cinco trofeos de la Bundelisga, tres de la DFB Pokal y, en 2001, tanto la Champions League como la Copa Intercontinental. Heynckes, por su parte, estuvo cuatro temporadas al frente del proyecto - tres de ellas a partir de 2009 - y el punto álgido de su carrera en el club fue, sin lugar a dudas, el triplete cosechado en la temporada 2012/13. Solo fue superado, en cuanto a títulos se refiere, por un Hansi Flick que logró ni más ni menos que el sextete en la 2020/21.

Empatado con Flick

Kompany presume, por ahora, de dos títulos como entrenador en su vitrina: Bundesliga y Supercopa de Alemania. Y en Alemania ya le sitúan a la altura de un Hansi Flick que hizo historia en el Bayern de Múnich o por encima de Pep Guardiola, al que se le resistió la 'Orejona' pero se alzó con siete títulos - tres Bundesligas, una Supercopa, dos DFB Pokal y un Mundial de Clubes -.

Hansi Flick: "En noviembre decían que éramos un mal equipo" / Agencias

Y es que en la encuesta realizada por 'Sky Sports' para que el aficionado votara al mejor entrenador del Bayern del siglo XXI, el técnico belga se lleva un 12% de los votos, el mismo porcentaje que se adjudica el entrenador azulgrana. Guardiola suma un 9% y Jupp Heynckes es el ganador indiscutible con el 55%.