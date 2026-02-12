Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA: "Estoy muy contento de que el Real Madrid y el Barça vuelvan a la familia del fútbol europeo"

Se cierra definitivamente el capítulo de la Superliga y, con él, la ofensiva del Real Madrid de Florentino Pérez por impulsar un modelo alternativo de competición europea. La UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el club blanco anunciaron este miércoles que han alcanzado "a un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes". El anuncio se produce apenas unos días después de que el FC Barcelona comunicara su salida definitiva del proyecto.

El comunicado conjunto, difundido tanto por el organismo presidido por Aleksander Ceferin como por el Real Madrid —último club que mantenía oficialmente su adhesión a la iniciativa—, certifica el final de una propuesta que, pese a los respaldos judiciales obtenidos, como el fallo favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en diciembre de 2023, no logró consolidarse y termina por asumir su derrota.

En el texto hecho público, las partes subrayan el entendimiento alcanzado tras un prolongado periodo de diálogo: "Tras meses de conversaciones mantenidas en beneficio del fútbol europeo, la UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. anuncian que han alcanzado un acuerdo de principios por el bien del fútbol europeo de clubes, respetando el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología".

La noticia dinamitó definitivamente las aspiraciones de la Superliga y desató una nueva oleada de críticas y reacciones que todavía resuenan este jueves. El último en pronunciarse sobre el acuerdo ha sido el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien celebró el pacto que puso punto final al proyecto impulsado desde el entorno del Real Madrid y que finalmente sellaron el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin; el del club blanco, Florentino Pérez; y el del PSG, Nasser Al-Khelaïfi: "El fútbol gana cuando estamos unidos".

Infantino intervino en la apertura del 50º Congreso de la UEFA, celebrado en Bruselas, donde destacó el entendimiento alcanzado entre las partes como un paso decisivo para recomponer la unidad institucional del fútbol europeo. "Ayer tuvimos grandes noticias sobre el acuerdo entre la UEFA, el Real Madrid y el PSG. Quiero felicitar a Aleksander, Florentino y Nasser por haber llegado a este acuerdo. El fútbol gana cuando estamos unidos", afirmó ante los delegados.

También intervino en el 50º Congreso del organismo el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, quien aseguró estar “personalmente muy contento de que el Real Madrid y el Barcelona vuelvan a la familia del fútbol europeo”, tras el acuerdo anunciado el miércoles para poner fin al proyecto de la Superliga.

Noticias relacionadas

“Hemos tenido algunos desacuerdos con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, pero nunca perdimos el respeto mutuo ni el amor por el juego. El único ganador de esta situación es el fútbol, nadie más”, afirmó, en medio del aplauso de los asistentes. Ceferin también reconoció y agradeció la labor de mediación del presidente de la Asociación de Clubes Europeos (ECA), el catarí Nasser Al-Khelaifi, cuya intervención resultó clave para alcanzar el acuerdo.