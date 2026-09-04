Aleksandar Pavlovic: el 'nuevo Rodri' que le juró lealtad al Bayern

La llegada de Enzo Maresca ha supuesto toda una revolución en el centro del campo del Manchester City: tras la marcha de Rodri han fichado a tres nuevos jugadores para reforzar al máximo la posición, Enzo Fernández, Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi, por los que se han gastado 375 millones de euros.

Pero las últimas informaciones publicadas por el diario alemán 'Bild' indican que ninguno de estos jugadores fue la primera opción del City para mejorar la medular. Según esta fuente, ya en el mes de marzo el club mancuniano se interesó en poder fichar a Aleksandar Pavlovic, pivote de 22 años del Bayern de Múnich.

Los 'Citizens' estaban dispuestos a pagar 100 'kilos' para llevarse al jugador, pero él ha tenido clara su decisión en todo momento: los encantos de la Premier League no le seducen, quiere quedarse en el Bayern. El propio Maresca, una vez supo que sería el sucesor de Pep Guardiola, intentó convencer personalmente a Pavlovic, pero este se mantuvo firme.

Es por esto que 'Bild' afirma que el City nunca llegó a realizar una oferta, pues ya sabían que el jugador no tenía ninguna intención de abandonar su actual equipo, uno en el que lleva gran parte de su vida, pues llegó al Bayern de Múnich en 2011, cuando apenas tenía 7 años.

Tras haber pasado por todas las categorías del fútbol base del club bávaro, su debut con el primer equipo llegó el 28 de octubre de 2023, en una victoria del Bayern contra el Darmstadt por 8 a 0. Su segundo partido como profesional fue en el Signal Iduna Park, en el que consiguió dar una asistencia a Harry Kane.

Poco a poco, Pavlovic se fue ganando un hueco en el equipo hasta convertirse en indiscutible para Kompany la temporada pasada, pues el centrocampista fue titular en los 14 partidos de Champions que disputó el Bayern. Además, fue convocado por Nagelsmann y partió de inicio en los cuatro encuentros del decepcionante Mundial de Alemania.

El paso de Pavlovic por la élite del fútbol europeo empezó hace solo tres años, pero el jugador ya ha dejado claro que, por ahora, en su mente solo está presente jugar para el Bayern de Múnich, el club al que lleva 15 años representando.