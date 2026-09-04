Aleksandar Mitrovic, el ‘Bad Boy’ que jugó su particular derbi de Sevilla: “Me relacionaron con Betis y Sevilla, pero no se dio. Me hubiese encantado jugar en España”

Aleksandar Mitrovic (Smederevo, Serbia, 1994) ya es leyenda en Serbia y en Inglaterra. Y ahora quiere serlo en Qatar. Máximo goleador histórico de su selección y dueño del récord de goles en una temporada de Championship, con 43 tantos en 44 partidos con el Fulham, el delantero serbio ha construido una carrera a base de goles y un carácter explosivo que lo hace único. A sus casi 32 años, repasa en SPORT su nueva etapa en el Al-Rayyan, reivindica al ‘chico malo’ que lleva dentro y abre incluso la puerta a un futuro en el fútbol español, al que estuvo muy cerca de desembarcar hace unos años.

P: ¿Cuánto queda hoy del Aleksandar Mitrovic que creció en Serbia practicando kickboxing y karate?

R: Ha pasado mucho tiempo. Creo que sí, soy una persona diferente, era joven en aquel momento. Ahora puedo decir que soy un hombre con experiencia, tengo casi 32 años. Quiero decir, ahora soy un hombre de familia y mucho más tranquilo y, en general, creo que soy una persona diferente de la que era en aquel momento. A veces, todavía, como parte de mi carácter, puedo reaccionar rápidamente o hacer algo sin pensar, pero sí, creo que también he cambiado para mejor.

P: Mucha gente te ve como un ‘chico malo’ en el fútbol. ¿Crees que la imagen que la gente tiene de Aleksandar Mitrovic refleja realmente cómo eres?

R: Para ser sincero, no me importa. Chico malo significa que cuando juego al fútbol soy agresivo, intento ganar. Lo doy todo, en cada partido, y eso está bien. Pero, ya sabes, es parte de quién soy, es parte de mi personalidad, de la manera en la que juego al fútbol. Para mí, el fútbol es pasión y cada vez que salgo al campo, no importa si es un entrenamiento o un partido, intento darlo todo, intento ganar. Así que, a veces, como he dicho antes, puedo ser un poco más agresivo. Fuera de él soy completamente diferente y mucha gente que me conoce personalmente lo sabe.

Mitrovic, expulsado por el árbitro en el United-Fulham / Archivo

Pero las opiniones de la gente son algo que no puedo controlar. Como he dicho, sé quién soy, sé lo que hago y el fútbol es mi trabajo, es mi pasión y es algo que me encanta. Me encanta ganar, no me gusta perder en nada, y el fútbol es una de las cosas más importantes de mi vida. Y sí, si soy un chico malo, no me importa ser un chico malo. Si al final gano, marco goles y ayudo a mi equipo a ganar los partidos y los trofeos, realmente no me importa.

P: Eres el máximo goleador histórico de Serbia. ¿Qué significa para ti?

R: Sí, significa mucho. Uno de los sueños que tenía de niño era ser jugador de la selección. He conseguido todo eso con mucho éxito, como dices, y he marcado muchos goles, haciendo que el sueño sea aún mejor. También he representado a mi país en algunos grandes torneos. Como dices, rompí un récord que tenía más de 50 años y me convertí en el máximo goleador de la historia de mi país. Así que sí, significa mucho. Pero, como he dicho antes, esta es mi pasión, esto es lo que hago, esto es lo que me encanta hacer y, mientras juegue al fútbol, intentaré que este récord sea más alto, para que sea más difícil que la generación más joven lo bata.

P: En tu país eres una leyenda, pero también dejaste una huella enorme en Inglaterra. Cumpliste tu sueño de jugar en el Newcastle después de una gran etapa en el Anderlecht. ¿Cómo se enamora un chico serbio de St James' Park?

R: Es una historia muy larga (esboza una pequeña sonrisa). Tenía un entrenador en aquel momento, en el equipo B del Partizan. Se llamaba Vuk Rašović. Durante mi etapa allí, solía darme consejos, porque él había sido defensa, un muy buen defensa, y yo era delantero. Me ayudó mucho a entender el juego, a entender a los defensas, cómo actúan, cómo piensan. Teníamos muchas conversaciones. En aquel momento, me contó que uno de los rivales más difíciles a los que se había enfrentado era Alan Shearer, que jugaba en el Newcastle. Antes de eso, yo también le seguía, porque mi propio equipo, el Partizan, al que apoyo desde pequeño, lleva la camiseta negra y blanca.

Mitrovic celebrando su gol con el Fulham / Justin Tallis

Desde entonces, empecé a seguir al Newcastle. Y tuve la suerte de jugar allí también. Es simplemente algo que ocurrió por casualidad. Es la historia de que tuve el privilegio de jugar en el Newcastle. El Partizan es el equipo al que he apoyado toda mi vida. Y después de eso, tuve la oportunidad de jugar en el Newcastle, un equipo al que apoyo y que me encanta seguir fuera de Serbia, en Inglaterra. He tenido la suerte de triunfar con mi equipo de casa y también con el Newcastle. Todavía lo sigo. Tengo muchos amigos allí.

El Fulham será mi segunda casa para siempre. Tuve muchas grandes temporadas allí, hice historia con ellos. Tengo muchos amigos allí Aleksandar Mitrovic — Delantero del Al-Rayyan

P: Pero tu etapa en el Fulham fue increíble. Los aficionados todavía dicen que las calles no olvidarán a Mitro en el Fulham. ¿Cómo te hace sentir haberte convertido en una figura tan querida para los aficionados del fútbol inglés?

R: Es increíble. Todo lo que hago en cada club, puedo decir que incluso ahora la gente del Partizan, Anderlecht, Newcastle, Fulham, Al-Hilal... Cada vez que voy a algún sitio y veo a los aficionados, siempre me recuerdan. Me dan las gracias por todo lo que hice por el club. Todo lo que hice lo hice al cien por cien. A veces salió bien, a veces salió mal. Pero todo lo que tengo, como hemos dicho antes, lo dejé sobre el campo por el club en el que estaba jugando. Con el Fulham fue lo mismo. Pasé unos años increíbles y trabajé muy duro. Puedo decir que me merezco todo lo que logré allí. Trabajé duro, sudé. El Fulham es mi segunda casa. Tuve muchas grandes temporadas allí, mucha historia que creé con el Fulham. El Fulham siempre será mi segunda casa, para siempre.

Es una pena que no ocurriera (un traspaso a LaLiga), pero eso no significa que en el futuro no vaya a ocurrir, así que nunca se sabe. Me encantaría poder jugar en esta liga. Para mí sería un placer Aleksandar Mitrovic — Delantero del Al-Rayyan

P: Cuando estabas en el Fulham, hubo rumores que te relacionaban con el Real Betis. ¿Te habría gustado vivir la experiencia del fútbol español?

R: Oh, sí, me relacionaron muchas veces con el fútbol español (entre risas). Con el Real Betis, el Sevilla... No ocurrió, pero el fútbol español es una de las mejores ligas del mundo después de la Premier League. Sobre la selección nacional no hace falta ni hablar. En España estáis ganando, lo habéis ganado todo. Es un gran fútbol. Es una pena que no ocurriera, pero eso no significa que en el futuro no vaya a ocurrir, así que nunca se sabe. Me encantaría poder jugar en esta liga.

Tengo muchos amigos que juegan allí. Están disfrutando del fútbol, están disfrutando de la vida. Hace poco también estuve de vacaciones en España. Me encanta el país, me encanta la cultura, la comida, todo. Para mí sería un placer jugar en España. Sigo la liga española y ahora mi equipo, el Partizan, jugó contra el Getafe hace unos días también en la fase de clasificación de la Conference League. Así que sí, quizá algún día, ¿por qué no?

P: Ahora estás en Qatar. ¿Cómo es vivir aquí? La liga está creciendo muy rápido, con más jugadores con experiencia en Europa y mejores entrenadores.

R: Sí, para ser sincero, antes que nada, me encanta mi etapa aquí, a mí y a mi familia. Nos encanta estar aquí, disfrutamos aquí. La vida es genial, el fútbol es bueno, las instalaciones también son magníficas. Así que creo que, con el Mundial de Qatar, el fútbol empezó a crecer paso a paso. No tienen prisa, pero poco a poco, cada año, la liga se hace más fuerte. Están llegando nombres importantes, los jugadores locales también están mejorando. Este es el segundo Mundial que juegan ya, así que creo que, paso a paso, están creando aquí un gran país de fútbol. A los aficionados y a la gente de aquí les encanta el fútbol. Los estadios son increíbles y estoy muy contento de formar parte de esta liga, de este proyecto. Creo que el futuro, desde esta perspectiva, pinta realmente muy bien para Qatar. Por supuesto, seguirán mejorando, seguirán creciendo, pero la liga es realmente interesante.

Aleksandar Mitrovic, en una sesión de fotos con el Al-Rayyan / Instagram

Lo que más me gusta de la liga es que no tienen muchos equipos, pero todos los equipos están ahí. Vale, tienes equipos mejores y equipos menos buenos, pero la liga está bastante igualada. Cualquiera puede ganar a cualquiera, puedes perder puntos en cualquier sitio, así que la liga es interesante. Cada año, hasta el último partido o los dos últimos partidos, nunca sabes quién va a ganar la liga, nunca sabes quién va a acabar segundo, ni tampoco qué pasará con el descenso. Siempre tienes tres o cuatro equipos que, hasta el último partido, no sabes qué va a pasar. Así que es realmente interesante jugar, competir y formar parte de esta liga.

He tenido un poco de mala suerte con algunas lesiones este año, pero espero que este año sea un gran año para mi club. El año pasado hicimos grandes cosas Aleksandar Mitrovic — Delantero del Al-Rayyan

P: La temporada pasada no pudiste jugar mucho por las lesiones. ¿Tienes ganas de demostrar tu nivel esta campaña?

R: Sí, mucho, realmente tengo ganas de jugar. De verdad, me encanta y disfruto. He tenido un poco de mala suerte con algunas lesiones este año, pero espero que este año sea un gran año para mi club. El año pasado hicimos grandes cosas. Ganamos trofeos después de, creo, 10 o 12 años sin ganar un trofeo en este club. Es un paso enorme para un club tan grande en Qatar y para el club con más aficionados del país. Fue un gran paso poder ganar por fin algunos trofeos. Ganamos dos trofeos el año pasado y espero que podamos seguir progresando y ganar algunos trofeos más este año.

Aleksandar Mitrovic celebra un gol con el Al-Rayyan / Instagram

P: Como decías antes, Qatar ya ha disputado dos Mundiales. Tú has jugado en países con mucha pasión en las gradas. ¿Cómo son los aficionados aquí?

R: Por lo que veo, son realmente apasionados. Como te decía antes, a la gente de aquí le encanta el fútbol. Disfrutan mucho del fútbol porque el fútbol es una pasión. Disfrutan mucho viéndolo. Con la selección pasa lo mismo. La selección es algo grande aquí y, especialmente después de unos años, han tenido mucho éxito. Cuanto mejor lo hacen, mayores son también las expectativas. Creo que aquí, después del Mundial, todo el mundo quedó un poco decepcionado porque esperaba más. Pero creo que simplemente formar parte del Mundial, por segunda vez consecutiva, es algo muy importante para un país tan pequeño como Qatar. Están trabajando muy bien. Están desarrollando jugadores jóvenes y seguro que en el futuro será aún mejor.

P: Durante tu carrera te has enfrentado a grandes defensas. ¿Quién ha sido el más difícil?

R: He jugado contra muchos buenos jugadores durante mi carrera, desde el principio. No puedo nombrarlos a todos: Terry, Thiago Silva, Kompany, Van Dijk, Pepe... He jugado contra los mejores jugadores y los mejores defensas del mundo. Por supuesto, cuando te enfrentas a ellos, todos son difíciles de diferentes maneras. Pero creo que John Terry, quizá Thiago Silva y Van Dijk son los defensas contra los que jugué que fueron realmente difíciles de enfrentar por su experiencia, conocimiento, personalidad y, por supuesto, liderazgo. Fueron solo algunos, pero hay muchos jugadores que no son grandes nombres y que siguen siendo grandes jugadores contra los que he jugado.