Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, declara a Argentina bicampeona de la Finalíssima: "España no se presentó"

En Sudamérica continúa el escándalo alrededor de la cancelación de la Finalíssima, que debía jugarse entre España y Argentina en Qatar el 27 de marzo. Esta vez fue el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, quien echó más leña al fuego, asegurando que Argentina es legítima bicampeona.

La noche del jueves, tras un partido celebrado en la liga paraguaya, Domínguez fue brevemente entrevistado para la cadena La Red (Paraguay), donde entre otros temas se le preguntó por la cancelación del partido entre la campeona del mundo y la campeona de Europa; de la cual expresaron que era "una pena" que no se jugara.

"¿Por qué te parece una pena? ¿Sabes quién es bicampeón?", cuestionó Domínguez al reportero antes de rematar con un contundente, "somos (CONMEBOL) bicampeones de la Finalissima, (los de la UEFA) no se presentaron".

Las declaraciones del presidente de la confederación sudamericana reavivan el debate alrededor de la cancelación del partido, con la UEFA refrendando que la confederación sudamericana y la AFA no aceptaron jugar en el Santiago Bernabéu (Madrid, España) -- que se presentó como sede alternativa -- ; mientras que la CONMEBOL manifestó indisposición de la UEFA de jugar el partido cuatro días más tarde (31 de marzo) en una sede neutral en Italia.

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Un nuevo debate que abre el conflicto en Medio Oriente alrededor de la Finalíssima, que únicamente se ha celebrado una vez y que terminó con victoria de Argentina (3-0) sobre Italia, lo que permite a los argentinos ostentar aún el título de campeones.