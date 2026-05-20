Aleix García: la 'batuta' del Leverkusen

Con la trigésima cuarta jornada disputada el pasado fin de semana, la temporada 25/26 de la Bundesliga se ha dado por acabada. A su vez, la actuación de Aleix García con el Bayer 04 Leverkusen tras su último partido ante el Hamburgo SV.

El mediocentro del Leverkusen se ha salido durante esta temporada controlando el mediocampo del equipo alemán. La 'batuta' del BayArena ha transformado 3 goles y ha repartido 9 asistencias en 33 partidos de Bundesliga. El único encuentro que se perdió el futbolista español fue ante el Wolfsburgo por acumulación de tarjetas amarillas.

Aleix Garcia, en el Bayer Leverkusen / AGENCIAS

Aunque la temporada del Leverkusen no ha sido excelente, el 'cerebro' del club alemán ha destacado sobre el resto, firmando posiblemente el mejor año de su carrera. El equipo de Kasper Hjulmand ha acabado sexto en liga, cayó en octavos de final de la Champions League ante el Arsenal y fue derrotado por el Bayern de Múnich en las semifinales de la Copa de Alemania.

Sin embargo, las actuaciones de Aleix García durante la temporada han hecho que aparezca en el once ideal de la Bundesliga de varias plataformas deportivas, como Sofascore o FotMob, que se basan en las medias de las valoraciones de los partidos, puntuadas tras cada jornada.

En el 'Team of the Season' de la liga alemana, el jugador catalán destaca por ocupar el ranking de mediocentros como jugador número 1 en pases intentados, pases con éxito y pases progresivos acertados. Unas estadísticas que refuerzan las 11 asistencias que ha repartido el mediocampista en todas las competiciones.

"Aleix tiene una visión completa del campo. Posee una gran intuición y un ritmo excepcional en sus pases. Es un jugador fundamental para nosotros", afirmó Hjulmand en octubre.

¿Irá Aleix García al Mundial?

Las dos grandes temporadas que lleva en Alemania, erigiéndose en esta como referente en el mediocentro, podrían catapultar a Aleix García a disputar su primer mundial a los 28 años.

Iñigo Martínez corta una jugada de Aleix Garcia antes del España - Georgia / Pablo García / RFEF

Tras la reciente lesión de Fermín, aunque ocupa una posición más adelantada, y con el de Ulldecona en la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Aleix podría 'colarse' en la lista definitiva y formar parte del mediocampo de España.

El lunes 25 de mayo saldremos de duda cuando De la Fuente revele la lista oficial a las 11:30 h y nombre quiénes serán los 26 'guerreros' que lucharán por 'La Roja' en el Mundial de 2026.