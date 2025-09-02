Albiol, nuevo jugador del Pisa

El español Raúl Albiol se convirtió este martes en nuevo jugador del Pisa, recién ascendido a la Serie A.

"El Pisa se complace en anunciar la adquisición permanente de los derechos de rendimiento del defensa Raúl Albiol, nacido en 1985", informó el club italiano, entrenado por el italiano Alberto Gilardino, campeón del mundo en 2006.

El veterano central, que cumplirá 40 años el próximo 4 de septiembre, campeón del mundo en 2010 con España, llegó como agente libre a Italia después de su etapa en el Villarreal. Ex del Nápoles, donde militó 6 temporadas, quería cerrar su carrera en Italia con su familia.

El contrato es de una temporada con opción a una más.

"Es difícil resumir en pocas líneas la trayectoria de un campeón capaz de dejar una huella imborrable en equipos como el Real Madrid, el Nápoles, el Valencia y el Getafe, cosechando victorias y trofeos. Por no hablar del Mundial de la FIFA y dos Eurocopas ganadas con la camiseta roja de la selección española" destacó el Pisa.

Con el Villarreal conquistó la Liga Europa en 2021; con el Nápoles una Copa Italia y una Supercopa de Italia; con el Real Madrid una liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España; y con el Valencia una Copa de la UEFA y una Copa del Rey. Además, militó una temporada en el Getafe.

Con España, además del Mundial 2010, fue campeón de Europa en 2004 con la sub-19, y en 2008 y 2012 con la absoluta.

El Pisa, en las dos primeras jornadas de Serie A, sumó un empate ante el Atalanta y una derrota ante el Roma.