Albert Riera, nuevo entrenador del Eintracht Frankfurt

El Eintracht de Frankfurt anunció este viernes el nombramiento de Albert Riera como nuevo entrenador, en sustitución de Dino Toppmöller, destituido el pasado 18 de enero tras una racha irregular del equipo.

El técnico español de 43 años llega al club alemán con un contrato hasta el 30 de junio de 2028, y asumirá formalmente sus funciones el próximo lunes 2 de febrero, según el comunicado del club, junto a dos de sus asistentes, Pablo Remon Arteta y Lorenzo Dolcetti.

El club también confirmó que Riera se desvinculará del NK Celje, equipo de Eslovenia, en el que entrenaba hasta el día de hoy, y en el que lideraba la clasificación liguera y había llevado al equipo a la fase eliminatoria de la UEFA Conference League.

En los despachos del Eintracht han destacado que la elección de Riera responde a la voluntad de apostar por un perfil táctico moderno, ofensivo e intenso, según palabras del director deportivo Markus Krösche, quien afirmó que el técnico impresionó al club “por su experiencia internacional, comunicación clara y filosofía de juego definida”.

Según informa 'Sky Sports Alemania', Riera emprende el proyecto en la Bundesliga con un salario de 700.000€ anuales, además de un extra de 1 millón de euros en bonus.

Un recorrido ascendente como técnico

Albert Riera inició su carrera como entrenador en Slovenia, primero al frente del Olimpija Ljubljana, con el que conquistó un doblete de Liga y Copa en 2023, y después en el Girondins de Burdeos durante la temporada 2023/24 en la Ligue 2 francesa. En el Celje, su última etapa antes de recalar en Frankfurt, combinó el dominio en la liga eslovena con la participación europea.

Noticias relacionadas

Antes de su trayectoria como técnico, Riera fue futbolista profesional con una carrera extensa en Europa, disputando 430 partidos oficiales y militando en clubes como Liverpool, Manchester City, Espanyol o Galatasaray. También fue internacional con la selección española en 16 ocasiones.