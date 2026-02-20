Albert Riera explica su filosofía de entrenamiento: "Primero somos personas y hay reglas"

Albert Riera se encuentra bajo el foco de atención en el fútbol alemán, que ha recibido al entrenador español del Eintracht Frankfurt con sorpresa tras arribar como "bombero" en medio de una temporada en la que el equipo busca pelear por un puesto que lo clasifique a las competiciones europeas.

Después de apenas tres semanas como entrenador del Frankfurt, ha captado el interés de los alemanes, no solo por la mejora en los resultados del equipo, sino también por la filosofía de trabajo que le transmite a sus jugadores, partiendo desde el crecimiento personal para poder arribar a la mejora profesional.

"Imaginen que no tenemos utilero"

Como compartió el exjugador y entrenador balear en una entrevista para El Larguero (Cadena SER), a su arribo, antes de abordar las cuestiones tácticas y futbolísticas, conversó con todo el staff del equipo sobre la importancia de mantener una relación de respeto dentro del club.

"Primero somos personas. Primero hay unas reglas. Primero hay una disciplina. Yo les pongo el ejemplo del utilero: 'Imaginaros que no tenemos -- porque no le damos las gracias todos los días y a veces pensamos que no es importante --, cuando terminemos el entrenamiento, cada uno se lleva su ropa limpia y al día siguiente la tienes que llevar'. Es cuando te das cuenta que cualquiera es importante", señaló Riera para el programa de Cadena SER.

"Sin esa charla, todo lo demás pasa a ser secundario, porque si no hay ese respeto, esa educación... si no se montan esas reglas, lo demás es mucho más difícil. Es verdad que a lo mejor puede chocar un poco, pero yo lo tengo muy claro", agregó el entrenador del Eintracht Frankfurt.

Arropar al jugador

Si en algo fundamenta Riera su filosofía de trabajo, es en buscar que sus jugadores "no cometan los mismos errores" que hizo él durante su carrera como jugador. Así, explicó que tiene tres pilares sobre los cuales basa su método: Respeto, como entrenas es como juegas y el valor que aporta un jugador al equipo.

"(Los jugadores se deben preguntar) ¿qué doy yo al equipo con balón y sin balón? Primero que se pregunten eso y si después aún no lo entienden, mi puerta está siempre abierta para explicar el qué hay que hacer y qué no", apuntó el técnico balear.

"Yo creo que un entrenador es responsable de detectar o leer qué es lo que necesita el jugador. Cuando ganamos yo soy todavía más duro con ellos, porque siempre se puede mejorar más; y cuando perdemos o los resultados no acompañan, es cuando doy más cariño, es cuando les tengo que dar más amor. Es un conjunto de intentar detectar, lo que yo huelo del grupo. Hablando bien y por las buenas siempre es mejor", sentenció Riera.

Un método con resultados

Riera pasó por la segunda división francesa con el Girondins de Burdeos y por el fútbol de Eslovenia, donde fue campeón de liga con el Olimpija Ljubljana y dos veces campeón de copa, con el Olimpija y el NK Celje -- equipo del cual salió para dirigir al Eintracht Frankfurt.

Previo a su llegada, el Eintracht Frankfurt encadenó ocho partidos sin ganar, a la vez que permitió 21 goles; pero en sus dos partidos al frente el equipo logró sumar un empate y una victoria en la Bundesliga, cediendo apenas un gol.

En su tercer partido en el banquillo enfrentarán al Bayern Múnich, vigente campeón y líder del torneo, por lo que Riera prevé que van "a sufrir segurísimo porque son el equipo con más oportunidades de cara a gol y hacen muchas cosas bien", pero al mismo tiempo asegura que sus jugadores "ya saben que les pueden ganar".