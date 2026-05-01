Albert Riera estalla contra la prensa: “Escribís tonterías”

El entrenador español del Eintracht de Frankfurt, Albert Riera, ha salido al paso de los rumores que apuntaban a un posible conflicto dentro de su propio vestuario con Jonathan Burkardt atacando a la prensa alemana, la fuente de estas informaciones.

En la previa al partido ante el Hamburgo de este sábado (15:30h CET) en el Deutsche Bank Park, el estadio del Eintracht, Riera negó de forma rotunda cualquier conflicto con el delantero, que se afirmaba que eran por su estado físico.

“¿Qué queréis que explique? Escribís lo que queréis”, dijo visiblemente molesto el técnico, calificando las noticias de "auténticas tonterías".

Según explicó Riera, la situación mencionada por la prensa corresponde a un episodio ya cerrado desde hace semanas y sin mayor relevancia en la dinámica del equipo. También afirmó que relación dentro del grupo es sólida y que la comunicación con los jugadores, incluido Burkardt, es constante y positiva.

Además, el entrenador cuestionó el tratamiento mediático que rodea al club: “Esto no es un bar ni un circo, es un club profesional. Si no estáis 100% seguros, no escribáis. Hay veneno en el entorno, no en el vestuario”.

"Hay una relación fantástica con los jugadores. Hablamos mucho y trabajamos mucho. Hasta el último día que esté aquí puedo prometer una cosa. Y no son victorias, porque no puedo prometer victorias. Pero puedo prometer que todos los jugadores darán el 100% por este club, esta camiseta y el objetivo, que es clasificar para Europa. Y si no lo hace, no jugará conmigo. El resto, son tonterías. No aceptaré mentiras. No soy una marioneta, soy entrenador", añadía en su discurso.

Finalmente, Riera dijo que lo importante en este asunto eran "los aficionados. Porque merecen saber la verdad. Queréis darle información a los aficionados como si todo fuera malo. Y nada está mal".

Noticias relacionadas

A falta de tres jornadas para el final de la temporada en la Bundesliga, el Eintracht ocupa la séptima posición y pelea por un puesto para jugar competiciones europeas la próxima temporada.