Albert Celades se reivindica en Chipre

El nombre de Albert Celades vuelve a cobrar protagonismo en el fútbol europeo tras su llegada al Pafos FC en enero de 2026. El técnico catalán asumió el reto de liderar a un proyecto ambicioso en Chipre y, en apenas unos meses, ya ha dejado una huella significativa tanto en resultados como en identidad de juego.

Formado en los banquillos de la Federación Española, Celades inició su carrera como seleccionador en categorías inferiores, destacando especialmente al frente de la Sub-21 entre 2014 y 2018, con la que alcanzó la final del Europeo de 2019. Su siguiente paso fue como asistente de Julen Lopetegui en el Real Madrid, antes de dar el salto a la élite de clubes como primer entrenador en el Valencia, donde logró clasificar al equipo para los octavos de final de la Champions League, aunque su etapa terminó en 2020 tras una racha irregular.

Tras varios años alejado de los banquillos, el Pafos apostó por su perfil en enero de 2026. Desde su llegada, el equipo ha mostrado una evolución competitiva notable. En Europa, rozó una clasificación histórica en su primera participación continental, quedándose fuera del playoff por un solo gol, pero dejando una imagen muy competitiva.

En la final de copa

Sin embargo, donde el impacto de Celades ha sido más evidente ha sido en el torneo copero. El Pafos ha conseguido meterse en la final de la Kypello Kyprou tras superar eliminatorias exigentes, consolidando un proyecto que combina orden táctico y capacidad para competir en escenarios de máxima presión. En semifinales, por ejemplo, logró imponerse en una eliminatoria ajustada ante el AEL Limassol, confirmando su crecimiento bajo la dirección del técnico español.

A nivel discursivo, Celades ha insistido en la importancia del proceso y la identidad. En distintas intervenciones públicas ha defendido la necesidad de “construir un equipo sólido desde el trabajo diario” y ha subrayado que competir en Europa y en copa exige “mentalidad y constancia”, dos rasgos que ha tratado de inculcar desde su llegada. Esa línea encaja con su trayectoria previa, marcada por el desarrollo de talento joven y el rigor táctico aprendido en la estructura federativa española.

Así, en pocos meses, Albert Celades ha pasado de ser una incógnita en el fútbol chipriota a liderar uno de los proyectos más ilusionantes del país. La final copera aparece ahora como una oportunidad para confirmar definitivamente su impacto y añadir un título a una carrera que busca consolidarse en los banquillos del fútbol europeo.