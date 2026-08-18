Alarma en el SC Braga por un brote vírico que golpea a la plantilla

El SC Braga del exblaugrana Pau Víctor ha sido golpeado este semana con un brote de infecciones gastrointestinales que afecta a varios integrantes de su plantilla y que obligó a aplazar el partido frente al Gil Vicente.

El conjunto portugués ya había informado durante la madrugada del domingo de la existencia de un "cuadro de infecciones gastrointestinales" en el vestuario, una situación que llevó al aplazamiento del encuentro de la segunda jornada de la Liga portuguesa.

"La decisión se debe a un brote de infecciones gastrointestinales que afecta a la plantilla del SC Braga, iniciado durante su estancia en Bulgaria y que ha empeorado considerablemente en las últimas 48 horas. La situación fue confirmada este sábado tras la evaluación presencial de una delegada médica especialista en Salud Pública y Medicina del Trabajo, quien determinó que los síntomas afectan a la disponibilidad de los jugadores afectados para competir durante las próximas 48-72 horas", decía el comunicado del club arsenalista, que afirmó que solo tenía a tres porteros y siete jugadores de campo disponibles para el choque.

"La especialista también advirtió de que podrían aparecer nuevos casos en los próximos días entre otros integrantes de la plantilla debido al contacto con los jugadores que presentan síntomas", añadía el escrito.

En una nueva actualización publicada este lunes, el club explicó que la recuperación de los jugadores está siendo supervisada de forma estricta y que ya ha comenzado la reincorporación progresiva de aquellos futbolistas que se encuentran asintomáticos.

Según el último parte médico del SC Braga, el cuerpo médico mantiene un proceso de seguimiento continuo de los afectados. Los jugadores que han dejado de presentar síntomas están siendo reintegrados progresivamente a la dinámica del equipo.

Al mismo tiempo, los casos que todavía presentan una sintomatología más significativa permanecen bajo vigilancia médica. El club también ha adoptado medidas preventivas y de contención con el objetivo de controlar la situación y evitar posibles contagios secundarios dentro de la plantilla.

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Por el momento, el próximo compromiso del conjunto dirigido por el español Carlos Vicens no está en riesgo. Si no se producen cambios en la evolución del brote, el SC Braga se enfrentará este jueves al Austria de Viena en el partido de ida del play-off de la Conference League (20:00h CET).