Alarma con la lesión de Cristiano Ronaldo: ¿en riesgo su último Mundial con Portugal?

El estado físico de Cristiano Ronaldo hizo saltar todas las alarmas el sábado cuando se retiró lesionado durante la victoria del Al-Nassr por 3-1 frente al Al-Fayha. A poco más de tres meses para el inicio del Mundial 2026, Portugal está muy pendiente de las pruebas médicas a las que se someterá para evaluar la gravedad de la lesión.

El delantero de 41 años, que había fallado un penalti en el encuentro, tuvo que abandonar el campo con aún diez minutos por jugar, después de indicar al banquillo que sentía molestias y que no podía continuar jugando. Se le vio cojeando y con evidente incomodidad mientras salía del terreno de juego, y posteriormente permaneció con una bolsa de hielo en la pierna en el banquillo hasta que finalizó el duelo.

Ronaldo sufrió fatiga muscular y el cuerpo médico realizará de inmediato las pruebas necesarias para determinar su estado Jorge Jesús — Entrenador del Al-Nassr

Lógicamente, la lesión ha generado preocupación entre los seguidores del Al-Nassr y de Portugal, ya que el club saudí está en un momento clave de la temporada y el Mundial está a la vuelta de la esquina, a solo tres meses de que arranque. El entrenador del Al-Nassr, Jorge Jesús, dio algunos detalles al acabar el encuentro: “Ronaldo sufrió fatiga muscular y el cuerpo médico realizará de inmediato las pruebas necesarias para determinar su estado", señaló.

Cristiano Ronaldo, ante el Al Hazen / @AlNassrFC

Ronaldo, además, falló un penalti a los 12 minutos de partido. Uno de sus objetivos en estos últimos años de trayectoria es alcanzar los 1000 goles, para lo cual necesita 35 más. El otro, disputar su último Mundial, el sexto del 'Bicho', se dice pronto. Aunque no se espera que la lesión lo aparte de la cita que acogerán Estados Unidos, Canadá y México, habrá que esperar a lo que dicten las pruebas médicas.

La AFC aplaza partidos

En cuanto a lo que concierne al Al-Nassr, esta semana debía medirse al Al-Wasl en los octavos de final de la Champions Asiática, pero el partido ha sido aplazado debido a las tensiones actuales en Oriente Medio. La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) anunció que los partidos de ida de los octavos de final de la Región Oeste, programados originalmente para los días 2 y 3 de marzo, se cambiarán de fecha.

Los encuentros de clubes de la Región Este se jugarán según lo planeado, y la AFC seguirá supervisando la situación de cerca, asegurando el bienestar de todos los jugadores, equipos y aficionados.