Alarma con Kees Smit: "Podría rescindir su contrato por unos cientos de miles y marcharse libremente al City, Madrid o Barça"

Kees Smit es uno de los nombres propios emergentes del fútbol europeo. Centrocampista del AZ Alkmaar, el joven neerlandés se ha consolidado como una de las grandes joyas de la cantera del club de Alkmaar gracias a su visión de juego, capacidad técnica y madurez pese a su corta edad. En los Países Bajos ya se le considera uno de los mediocentros con mayor proyección de su generación.

Su crecimiento no ha pasado desapercibido para figuras del fútbol neerlandés. El seleccionador Ronald Koeman, exjugador y técnico de la selección, llegó a compararlo con Pedri, destacando su inteligencia táctica y su facilidad para jugar entre líneas, un elogio que ha elevado todavía más el hype en torno al futbolista del AZ.

"Tengo que tener cuidado con lo que digo, pero entrené a Pedri en el Barcelona y veo cosas de él en Kees Smit. Los giros, el uso de ambos pies, la visión de juego... es lo que vi en Pedri en aquel entonces. Lo que está demostrando a tan corta edad es impresionante", afirmó Koeman.

Kees Smit, durante un partido del AZ Alkmaar / 'X'

El interés por Smit es creciente en el mercado europeo. Entre los clubes que siguen de cerca su evolución destacan dos gigantes como el FC Barcelona y el Real Madrid, además de otros grandes de la Premier League, lo que refuerza la sensación de que el neerlandés podría protagonizar uno de los próximos grandes traspasos del fútbol continental.

En este contexto, el periodista Arno Vermeulen ha analizado su situación en el programa Studio Voetbal, donde ha lanzado una seria advertencia al AZ sobre su estrategia de negociación.

Vermeulen considera que el club neerlandés no debería tensar demasiado la cuerda económica: “Ya sean sesenta, cincuenta o cuarenta millones: si el AZ pone una cifra demasiado alta… pueden acabar encontrando una solución”, explicó. Y fue más allá con un mensaje contundente: “Si el AZ pide demasiado dinero, Smit podría marcharse por unos cientos de miles”.

UEFA

El analista recordó el impacto del denominado “caso Diarra” en la legislación europea, que refuerza la posición del jugador en determinados conflictos contractuales. “El tribunal europeo se pronunció. El foco está en el trabajador. Si el jugador no ve viable su situación, puede acudir a arbitraje”, señaló.

En esa línea, Vermeulen insistió en que, si no hay entendimiento, el futbolista podría forzar su salida bajo compensaciones muy inferiores a las esperadas: “Podría rescindir su contrato por unos cientos de miles y marcharse libremente a clubes como el Manchester United, Manchester City, Real Madrid o Barcelona”.

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Desde el AZ, su director general Merijn Zeeman se mostró tranquilo ante este escenario y restó importancia a las advertencias: “No, no es un problema”, aseguró en el mismo espacio. Mientras tanto, el futuro de Kees Smit se mantiene abierto, con media Europa pendiente de un centrocampista que ya es considerado una de las grandes promesas del fútbol mundial.