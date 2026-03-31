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Alarma con Harry Kane a una semana de enfrentarse al Real Madrid

El delantero inglés, pieza clave para el Bayern de Múnich, sufrió un percance en un entrenamiento apenas a siete días del enfrentamiento de ida contra el Real Madrid en la Champions League

Bayern de Munich - Atalanta I El doblete de Harry Kane

Bayern de Munich - Atalanta I El doblete de Harry Kane

Está en su sangre: Harry Kane anota un doblete contra el Atalanta en la primera parte / Champions

Marc Gázquez

Marc Gázquez

En pleno parón internacional de selecciones, los clubes observan con atención a sus jugadores para evitar sorpresas en forma de lesiones. Una vez más, estas ventanas de partidos internacionales generan preocupación, ya que varios futbolistas sufren contratiempos que afectan a sus respectivos equipos y preocupan a los aficionados.

Uno de los casos más graves ha sido el de Raphinha. El extremo del Barça se lesionó durante el amistoso entre Brasil y Francia y tuvo que ser sustituido al descanso. Posteriormente, el club informó que el jugador sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, según confirmaron las pruebas médicas realizadas por la CBF. El tiempo estimado de recuperación es de aproximadamente cinco semanas, lo que lo mantendrá fuera de combate durante varias jornadas importantes para el equipo catalán.

Harry Kane, mucho más que un '9'

Harry Kane, mucho más que un '9' / RONALD WITTEK / EFE

Pero Raphinha no ha sido el único afectado. El delantero inglés Harry Kane, pieza clave tanto para el Bayern de Múnich como para la selección, sufrió un percance en un entrenamiento apenas a siete días del enfrentamiento de ida contra el Real Madrid en la Champions League.

Según informó la Federación Inglesa de Fútbol, Kane sufrió “un problema menor” durante la sesión preparatoria para el amistoso de Inglaterra frente a Japón, pero "permanecerá con el equipo para ser evaluado nuevamente". Este contratiempo se suma a su ausencia en el partido amistoso contra Uruguay, que terminó en empate 1-1, y lo dejará fuera del último compromiso internacional de este parón.

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Con Kane en duda, todas las miradas están puestas en su recuperación. Las próximas sesiones de entrenamiento de Inglaterra y del Bayern serán clave para determinar si el delantero llegará en plenas condiciones a uno de los enfrentamientos más esperados de la temporada.

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