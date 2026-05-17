¡Alarma Dembélé en París! Lesionado a dos semanas de la final de la Champions

Malas noticias para Luis Enrique. En el derbi de París entre el PSG y el Paris FC, el atacante francés Ousmane Dembélé hizo saltar todas las alarmas al tenerse que retirar lesionado del terreno de juego antes de la media hora de partido debido a una lesión que preocupa en Francia.

El jugador del Paris Saint-Germain notó molestias musculares en la pierna izquierda y fue cambiado por su entrenador para dar entrada a Gonçalo Ramos en el minuto 27 del último partido de la temporada de una Ligue 1 que el PSG ya ha ganado.

El actual Balón de Oro abandonó el rectángulo de juego y se dirigió directamente a los vestuarios, sin cojear.

Cabe recordar que el PSG juega la final de la UEFA Champions League ante el Arsenal el día 30 de mayo en Budapest (Hungría), en apenas dos semanas.

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Después de ese partido, Dembélé será llamado a la concentración de la selección gala para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que arranca este mes de junio de 2026.