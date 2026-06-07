Alarma con Abde a días del Mundial: se retira lesionado en el amistoso contra Noruega

Todas las alarmas están encendidas en Marruecos. A pocos días del inicio del Mundial, Abde ha tenido que abandonar el terreno de juego antes de lo previsto durante el amistoso frente a Noruega por unas molestias físicas.

El extremo marroquí sufrió un choque con un compañero durante el lanzamiento de un saque de esquina. En un primer momento, se quejó de la rodilla, aunque pudo continuar sobre el césped. Sin embargo, apenas tres minutos después volvió a resentirse y se dejó caer sobre el terreno de juego, justo antes de que el árbitro señalara el final de la primera mitad. Tras el descanso, el seleccionador decidió sustituirlo y el jugador ya no regresó al terreno de juego.

La preocupación es máxima en el combinado marroquí, ya que Abde es una de las piezas más desequilibrantes del ataque de los Leones del Atlas. El futbolista del Real Betis fue titular ante Noruega y participó en la jugada del único gol del encuentro, al asistir a Brahim Díaz en el tanto que adelantó a Marruecos.

Además, para Abde, el torneo suponía una oportunidad inmejorable para confirmar, en el mayor escaparate del fútbol mundial, la gran temporada que ha firmado. El exjugador del FC Barcelona quiere demostrar que ya no es una promesa de futuro, sino una realidad consolidada entre los grandes talentos del fútbol internacional.

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Por el momento, la federación marroquí no ha informado sobre el alcance de las molestias ni sobre una posible lesión. En las próximas horas se espera que el jugador sea sometido a pruebas médicas para determinar su estado físico, aunque todavía se desconoce si el percance ante Noruega tendrá consecuencias para su participación en el torneo.