Alarcón sigue impactando en la Eredivisie

Ángel Alarcón ha necesitado poco tiempo para hacerse notar en el FC Utrecht. Cinco partidos han sido suficientes para que el extremo español empiece a justificar su llegada al conjunto neerlandés: dos goles y una asistencia que explican su impacto inmediato en la Eredivisie.

El movimiento tenía lógica desde el principio. El FC Porto, propietario de sus derechos, entendía que el futbolista necesitaba minutos, continuidad y un contexto menos rígido para potenciar sus virtudes. En Portugal la competencia limitaba sus oportunidades; en Países Bajos, en cambio, el plan es claro: jugar, equivocarse y crecer. La cesión hasta final de temporada responde a esa hoja de ruta.

En Utrecht ha encontrado un escenario idóneo. La Eredivisie es una liga que favorece a los extremos atrevidos, con espacios para correr y duelos constantes en el uno contra uno. Ahí Alarcón se siente cómodo. En sus primeras apariciones ha mostrado desborde, personalidad para encarar y una interesante capacidad para aparecer en zonas de remate.

Sus dos goles no han sido fruto de la casualidad, sino de esa tendencia a atacar el área desde el costado. Ha jugado ya en las tres posiciones de ataque. La asistencia, además, confirma que no vive únicamente del regate: sabe levantar la cabeza y elegir bien.

Queda temporada por delante, pero el inicio invita al optimismo. Si mantiene esta progresión, el Utrecht habrá ganado un recurso ofensivo diferencial y el Porto recuperará a un futbolista más hecho. Aunque veremos. El Utrecht dispone de una opción de compra para hacerse con el futbolista a final de temporada.

De momento, en cinco partidos, Ángel Alarcón ya ha dejado claro que su cesión no es un simple trámite, sino una oportunidad real para dar un paso adelante en su carrera.