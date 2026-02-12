Se acabó la aventura de Raúl de Tomás en Qatar

Un nuevo capítulo oscuro para la carrera de Raúl de Tomás. El delantero madrileño rescindió de manera anticipada su cesión con el Al-Wakrah SC, y pone así fin a su etapa en el fútbol catarí. Ambas partes, jugador y club, alcanzaron un acuerdo para separar sus caminos en este mercado de invierno. Una salida prematura que supone otro contratiempo en la trayectoria del futbolista español, marcada por los altibajos en las últimas temporadas.

Un destino que prometía redención

RDT aterrizó en Qatar el pasado verano, cedido por el Rayo Vallecano hasta junio de 2026, con el objetivo de relanzar su carrrera y volver a reencontrarse con su mejor versión. Tras tres temporadas complicadas en Vallecas, el delantero de 31 años buscaba continuidad, minutos y, sobre todo, recuperar sensaciones.

El cambio de entorno pretendía ser un punto de inflexión. Sin embargo, su aventura no terminó de consolidarse. De Tomás apenas disputó 13 partidos oficiales, en los que acumuló 357 minutos y anotó dos goles. Su participación fue irregular y no logró asentarse como el nueve titular de Vicente Moreno, entrenador del Al-Wakrah. El técnico español fue, precisamente, uno de los principales motivos por los que RDT vio con buenos ojos firmar por el club catarí. Ambos coincidieron en el Espanyol, donde el delantero registró los mejores números de su carrera.

Un futuro incierto

Con contrato en vigor con el Rayo Vallecano hasta junio de 2027, Raúl de Tomás se quedará en Doha trabajando de manera individual mientras espera su regreso a Vallecas el próximo mes de julio. El futbolista, por ahora, no entra en los planes de Iñigo Pérez, por lo que su futuro permanece abierto en busca de un nuevo destino que le aporte estabilidad.

A sus 31 años, RDT afronta un momento decisivo para redefinir el rumbo de una carrera que ya demostró tener un techo alto, pero que necesita recuperar continuidad y protagonismo.