Los secretos del equipo 'español' de Míchel y Nacho que revoluciona Arabia: "No fichamos nombres, sí calidad"

En el verano de 2023, la Saudi Pro League dinamitaba el mercado de fichajes. El fichaje de Cristiano Ronaldo en enero era la primera gran piedra de un esfuerzo inversor con el que Arabia buscaba un golpe de impacto mediático que consiguió. A partir de ahí, las prioridades se han ido modelando. Desde las estrellas que buscan un último destino hasta el desarrollo integral de los clubes, privatizándolos, y donde el cuidado por la cantera, así como el 'scouting', ha aumentado. El paradigma de esta evolución es el Al-Qadisiyah, propiedad de Saudi Aramco, la mayor compañía energética del país.

Míchel González, arquitecto de Al-Qadisiyah

En la cúspide del éxito está Míchel González, quien se incorporó al proyecto, precisamente en la fase expansionista de hace dos años. En febrero renovaba hasta 2027. Lo hizo confiando en una hoja de ruta a largo plazo, porque, por aquel entonces, el Al-Qadisiyah militaba en la segunda división saudí, donde logró récord de puntos para escalar al primer nivel. No era su debut, ni mucho menos, porque el ganador de varias copas ha sido un equipo ascensor en el último milenio. Ahora será un fijo en la nueva fase que afronta la Saudi Pro League, porque ha mostrado el camino que la competición quiere para sus participantes.

La temporada pasada alcanzaron la final de Copa contra el Al Ittihad y quedaron en cuarta posición, solo por detrás del trío de clubes del PIF, el fondo de inversión pública saudí. El objetivo para esta temporada es clasificarse para la Champions AFC, tal y como declara, en conversación con SPORT, Mohammed Abduljawad, 'scout' del Al-Qadisiyah. Por tanto, una figura estratégica en el organigrama de un club que combina talento nacional y extranjero.

El encargado de dirigir la captación del talento nacional saudí nació en Medina, ciudad icónica, situada al oeste de Arabia Saudí. Con seis meses, sus padres se fueron a Inglaterra para completar su formación. Fue bilingüe desde niño, pero con el paso del tiempo incorporó el español a las lenguas que domina. De hecho, esto le abriría las puestas de su actual trabajo a un Mohammed Abduljawad que es odontólogo de formación.

El 'scout' odontólogo que aprendió español por Internet

"Trabajé a media jornada en varios sectores como hoteles o restaurantes. Mi padre siempre me animó a experimentar. Entonces, me llegó la primera oportunidad en el fútbol como traductor. Me interesaban los idiomas y en 2015 empecé a aprender español viajando y por Internet", relata el profesional saudí. Así empezó a colaborar, en su ciudad natal, con el entrenador paraguayo Chiqui Arce, cuando este asumió las riendas del Ohod Club. "Me dio confianza, hablamos y me dijo que fuera al entrenamiento al día siguiente. En ese momento, el equipo de Medina jugaba en la máxima categoría", rememora.

Como traductor, era puente entre el cuerpo técnico y la junta: transmitía información, ayudaba en ventanas de fichajes y a veces entraba en negociaciones en pasos clave. De ahí me interesé por el 'scouting' y la captación Mohammed Abduljawad — Scout del Al-Qadisiyah

Trabajó con cuatro técnicos distintos en dos temporadas e hizo lo propio al servicio de la Federación de Fútbol de Arabia Saudita. "Como traductor, era puente entre el cuerpo técnico y la junta: transmitía información, ayudaba en ventanas de fichajes y a veces entraba en negociaciones en pasos clave. De ahí me interesé por el 'scouting' y la captación", añade el miembro del Al-Qadisiyah, quien antes de entrar en el club ya hacía de ojeador 'freelance', yendo a partidos de academias y categorías inferiores, algo imprescindible en un país que tiene como objetivo explotar y desarrollar toda la calidad interna.

"Tras graduarme en odontología me mudé a la otra parte del país para el posgrado, en Al Kobhar, la ciudad donde está Al-Qadsiah, y surgió la oportunidad de entrar. El cuerpo técnico me fue dando confianza y espacio: pasé a 'scout' y luego a 'lead scout' del primer equipo", explica Mohammed Abduljawad, quien trabaja codo con codo con un 'staff' que es prácticamente 100% español (asistentes, entrenadores de porteros, director de cantera, preparadores físicos y reacondicionadores...). Y los que no, hablan o conocen el idioma, como ocurre con Álvaro Rius, el colombiano que ejerce de jefe de 'scouting' del club 'español' de Arabia.

Retegui, el 'pichichi' de la Serie A que fichó por Al-Qadisiyah

"El 'scouting' en Arabia no es algo antiguo; está en construcción. Al-Qadsiah es de los pocos clubes con estructura clara. En el primer equipo tenemos ocho o nueve 'scouts' internacionales y 'scouts' locales en el país, cada uno en una provincia. También tenemos un programa para desarrollar futbolistas y luego venderlos o utilizarlos en el primer equipo", explica Mohammed Abduljawad, especializado en el mercado interno y regional. Esto le lleva a estar en torneos internacionales como la Copa Africana de Naciones sub-17 de Marruecos o la sub-20 en Egipto. "Es un puesto en el que hay que ser muy flexible y proactivo, especialmente durante los mercados de transferencias", resalta.

La mezcla entre españoles, saudíes e internacionales es clave: hay más de 20 nacionalidades en el Al-Qadisiyah Mohammed Abduljawad — Scout del Al-Qadisiyah

"Tenemos una estrategia a largo plazo; estamos alineados en que se necesita tiempo y paciencia. Pensamos en el futuro, no en dos o tres años, y el club, recién ascendido de segunda, está mejorando mucho en infraestructura y en desarrollo de empleados. La mezcla entre españoles, saudíes e internacionales es clave: hay más de 20 nacionalidades en el Al-Qadisiyah, un club multicultural. Queremos mejorar gradualmente y ver frutos cada temporada, mejorando año a año", describe Mohammed Abduljawad.

El mercado de verano del Al-Qadisiyah evidencia su operativa estratégica. El equipo de Michel González pagó algo más de 68 millones por Mateo Retegui, el pichichi de la Serie A italiana la pasada temporada, con 25 tantos. A partir de ahí, una mezcla de talento joven, como el extremo izquierdo de 20 años Christopher Bonsu Baah (el Genk lo vendió por 17 millones); el extremo derecho de 18 años Gabriel Carvalho (el Internacional brasileño lo traspasó por 15,50 millones) o Musab Al-Juwayr, uno de los mayores talentos saudíes, por el que el Al-Qadisiyah pagó 11,52 millones al Al-Hilal, el club más laureado.

El Mundial 2034, como meta de un país loco por el fútbol

"Cada operación pasa por muchos 'checkpoints' antes de cerrarse. Tenemos metodología y objetivos claros: perfiles por puesto y presupuestos dedicados por perfil. No es algo abierto ni depende solo de la capacidad económica. Hay que tener una idea clara del mercado y de las cifras. No dependemos de nombres, sino de la calidad y de lo que ayude al equipo", se reafirma Mohammed Abduljawad, quien destaca los campeonatos logrados por Al-Qadisiyah en las ligas sub-17 y sub-18, lo que les ha permitido nutrir las categorías inferiores de una selección que ha tenido que ir al desempate en la fase de clasificación para el Mundial 2026.

"El club está en una ubicación muy buena, lo que atrae a jugadores nacionales e internacionales. Siempre les ofrecemos un plan en este sentido. Hemos mejorado mucho las infraestructuras, renovando las instalaciones. El nuevo estadio, que estará listo en breve, será parte de la Copa Asiática 2027", describe el 'scout' sobre un futuro que resulta compartido con el resto de equipos de la Saudi Pro League y que tiene como meta final el Mundial 2034 que acogerá Arabia Saudí.

"Es un evento muy importante en muchos aspectos. Más allá de lo deportivo, a nivel cultural y económico es gigante. No es nuevo para Arabia organizar eventos así: cada año recibimos millones de visitantes por turismo religioso y lo manejamos muy bien", incide Mohammed Abduljawad, poniendo también como ejemplo la Supercopa de España que anualmente se celebra en el estado de Oriente Próximo.

Un intercambio que también se produce con iniciativas como la gira que Al-Qadisiyah llevó a cabo en tres países, entre ellos España, para fortalecer un modelo de fuerte raigambre nacional, pero abierto al mundo, en un país donde la pasión por los 11 vs. 11 lleva décadas gestándose: "El fútbol es cultura en Arabia, es la cultura principal. Vivimos por el fútbol. La gente no sabe la importancia del fútbol en el día a día. No solo para alguien que pertenece a un club; también para mi familia y mis amigos. Hay locura por el fútbol: transmite emoción y reúne a las familias. Es el sueño de todos los chicos".