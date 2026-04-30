Aké, en la rampa de salida: una opción 'low cost' en el mercado

El Manchester City afronta el tramo decisivo de la temporada en plena lucha por el título de la Premier League. El conjunto de Pep Guardiola se mantiene en lo más alto de la clasificación y depende de sí mismo para revalidar el campeonato, siempre que gane todos los partidos que le restan y mantenga una mejor diferencia de goles que el Arsenal, en un final de curso marcado por la máxima exigencia y la presión constante de sus perseguidores.

En ese contexto, la temporada de Nathan Aké está marcada por la falta de continuidad. El central neerlandés ha alternado titularidades con suplencias y, sobre todo, ha sufrido varios problemas físicos. En la campaña 2024-25 participó tan solo en 20 partidos entre las diferentes competiciones y acumuló numerosas ausencias por lesión. De hecho, llegó a pasar por quirófano por una fractura en el pie tras meses de molestias, en una temporada que él mismo calificó como frustrante.

Uno de los goles de Aké con el Manchester City / Manchester City

En el curso actual también ha tenido un rol secundario, con presencia intermitente entre el once y el banquillo tanto en liga como en competiciones europeas. Hasta la fecha, Aké ha disputado 1445 minutos de juego en 29 partidos, pero en ningún caso está siendo imprescindible para Pep Guardiola y el Manchester City.

Su situación ya generó movimientos en el mercado de invierno. Varios clubes mostraron interés en hacerse con sus servicios, ante la falta de minutos en el City. Entre ellos apareció el FC Barcelona, que valoró su incorporación incluso como cesión, en busca de reforzar la defensa. Además, otros equipos de la Premier League y diferentes destinos europeos también siguieron su situación, en un contexto en el que el jugador no cerraba la puerta a una salida para ganar protagonismo .

Ahora, según informa el periodista Fabrizio Romano, el escenario vuelve a estar abierto de cara al verano. Nathan Aké podría considerar una salida del Manchester City en la próxima ventana, una posibilidad que ya se está explorando. El foco del futbolista está en terminar la temporada, pero una marcha es una opción real. Clubes italianos ya mostraron interés en enero y podrían volver a la mesa de negociaciones.

Amad Diallo ante Aké / Dave Thompson

Con contrato hasta 2027 y un valor de mercado de 15 millones de euros según Transfermarkt, el neerlandés se perfila como una oportunidad interesante en el mercado para varios equipos que busquen experiencia y polivalencia defensiva a un coste relativamente accesible.

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De cara al próximo mercado estival, todo apunta a que el futuro del central estará condicionado tanto por las propuestas que lleguen como por su deseo de recuperar protagonismo. Si finalmente opta por salir, su experiencia en la élite, su capacidad para adaptarse a varias posiciones en la defensa y su conocimiento de competiciones de máximo nivel lo convierten en un perfil atractivo. En un verano que se prevé movido, su nombre podría ser uno de los que genere más atención entre clubes que busquen reforzar su zaga con garantías inmediatas.