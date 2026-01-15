El Ajax, hundido: eliminados de la Copa igualando la peor derrota de su historia

Madrid, PSG... y ahora el Ajax. Está siendo una semana negra para los gigantes en las competiciones coperas de sus respectivos países, pero lo del equipo de Ámsterdam fue mucho más que una simple sorpresa. El AZ les arrolló con un contundente 6-0, igualando la peor derrota de su historia y firmando su adiós al título copero de la forma más humillante posible.

El AZ marcó tres goles en cada parte con un Troy Parrott otra vez protagonista anotando la mitad. Los otros los firmaron Sadiq, Koopmeiners, hermano del centrocampista de la Juve, y un Kees Smith al que los grandes de Europa le siguen la pista desde hace tiempo. Curiosamente, hace justo un año se repitió el mismo guion: el AZ eliminó al Ajax en los octavos de la copa, aunque entonces fue por 2-0. Los de Alkmaar no han perdido ninguno de los últimos diez duelos contra ellos entre liga y copa.

Anton Gaaei se lamenta tras encajar un gol / Olaf Kraak / EFE

El Ajax, por su parte, se despide del título que más cerca tenía esta temporada. Pese a haber recuperado cierta regularidad en liga, el PSV, a 16 puntos de distancia, sigue intratable, rozando la perfección con 16 victorias, un empate y solo una derrota. En la Champions están prácticamente eliminados a falta de dos jornadas por lo que todo apunta a que su único objetivo será aferrarse a la segunda plaza de la Eredivisie para regresar a la máxima competición europea el año que viene. Los de Amsterdam siguen negados con los títulos: hay que remontarse hasta la liga de 2022 para encontrar el último.

Otro desastre más para un club histórico, sumido en una crisis deportiva y en un intento de reconstrucción que no termina de arrancar. Otra temporada para el olvido, y una urgencia cada vez mayor por levantarse y volver a competir. En los útimos días se ha rumoreado el regreso de Daley Blind, que acaba contrato este verano con el Girona. El central es una leyenda del Ajax que llegaría para cerrar el círculo a una gran carrera y con la intención de, una vez retirado, seguir vinculado al club más allá del terreno de juego.