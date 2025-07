Ahora sí: Rakitic se retira del fútbol a los 37 años

Iván Rakitić, uno de los futbolistas más importantes de la historia de Croacia, pone punto y final a su impresionante carrera. Lo ha hecho en el Hajduk Split, a los 37 años, después de que su entrenador, Gonzalo García, lo confirmase públicamente a Nova TV: "Rakitic ha terminado su carrera", señaló. En el mes de mayo, un medio croata lanzó el rumor, pero el jugador, libre desde el 1 de julio, lo desmintió.

El mundo del fútbol despidió prematuramente a Rakitić después de que, el pasado 19 de mayo, tras un partido ante el Rijeka, se le viese visiblemente emocionado en el banquillo. El centrocampista tuvo que salir a desmentir los rumores que avanzaron medios croatas sobre su posible retirada: "Gracias por sus mensajes. Las emociones son parte del fútbol, pero no he tomado ninguna decisión ni he hecho ningún anuncio oficial”, publicó.

Esta vez, tampoco ha sido el jugador el que ha comunicado su decisión. Lo ha hecho su entrenador, Gonzalo García, en declaraciones a Nova TV: “Rakitic ha terminado su carrera. Él es una de las razones por las que estoy hoy en el Hajduk", explicaba.

Ivan Rakitic, durante un partido con el Hajduk Split / 'X'

El centrocampista se despedirá del fútbol tras disputar 39 partidos con el Hajduk Split, en los que marcó dos goles y repartió cinco asistencias. No pudo, eso sí, conquistar el título que tanto ansiaba y que habría puesto fin a una sequía de 20 años para el conjunto de Split.

Ivan Rakitic, con la selección de Croacia / Agencias

Internacional con Croacia en 106 ocasiones, fue subcampeón del mundo en 2018. Ahora, emprenderá una nueva etapa alejada de los terrenos de juego, tras una carrera de élite en la que defendió los colores del Basilea, Schalke 04, Sevilla (en dos etapas), Barcelona, Al-Shabab y el propio Hajduk Split.

Leyenda del Barça y el Sevilla

En total, Rakitić conquistó 17 títulos, doce de ellos con el FC Barcelona, donde se convirtió en leyenda: una Champions League (2014/15), cuatro Ligas (2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19), un Mundial de Clubes (2015/16), cuatro Copas del Rey (2014/15 a 2017/18) y dos Supercopas de España (2016/17 y 2018/19).

Rakitic ganó la Champions 2014-15 con el Barça / Javier Ferrándiz

A nivel internacional también levantó la Copa de Suiza con el Basilea (2006/07), la Copa de Alemania con el Schalke 04 (2010/11) y dos Europa League con el Sevilla (2013/14 y 2022/23), club donde dejó una huella imborrable.

Ivan Rakitic celebra su gol contra el Cádiz / EFE

Elegido mejor jugador croata del año en 2015, es también uno de los futbolistas extranjeros con más partidos en la historia de LaLiga (438), solo superado por Karim Benzema (439), Donato (466), Leo Messi (520) y Antoine Griezmann (529).

Salto a los despachos

Aunque cuelga las botas, Rakitić seguirá ligado al fútbol: formará parte de la dirección deportiva del Hajduk Split como asistente de Goran Vučević. “Tiene buenas ideas y entiende el fútbol. Pero está pasando por un momento difícil: la transición de las botas al traje nunca es fácil”, confesó García.