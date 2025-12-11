Ahmed Elmohamady, defiende a Salah y dispara a Carragher: "Eres una desgracia, no me extraña que Ronaldo te ignorara..."

La tensión alrededor de Mohamed Salah continúa aumentando después de que un amigo íntimo y antiguo compañero suyo en la selección egipcia decidiera intervenir públicamente. Todo comenzó cuando la estrella del Liverpool aseguró que el club lo había “arrojado debajo del autobús”, unas palabras que pronunció tras el empate 3-3 ante el Leeds y después de ser suplente por tercera vez consecutiva, un hecho que generó un impacto notable dentro y fuera del vestuario.

La polémica se intensificó cuando Jamie Carragher, leyenda del Liverpool y actual analista, respondió con un comentario de ocho minutos cargado de reproches. Criticó abiertamente que Salah hubiera decidido hacer públicas sus frustraciones y le aconsejó centrarse en el colectivo para recuperar su mejor nivel. Durante su intervención también mencionó su paso por el Chelsea y los resultados con Egipto para destacar que “el juego es más que solo una cuestión individual”, afirmaba.

Elmohamady defiende al egipcio del Liverpool

Sus afirmaciones provocaron una fuerte reacción, especialmente en Ahmed Elmohamady, quien compartió casi una década de selección con Salah. El exjugador expresó su indignación sin rodeos: “Tienes razón, Jamie, eres una desgracia”. Acto seguido elogió la trayectoria del delantero: “Salah reescribió completamente su historia a través del trabajo duro, la humildad y actuaciones de clase mundial”.

Elmohamady también rebatió la crítica sobre la etapa en el Chelsea afirmando: “No fracasó en el Chelsea: nunca le dieron la oportunidad”. En la misma publicación añadió: “Se fue a Italia, se reconstruyó, luego llegó a Liverpool y se convirtió en: una leyenda de la Premier League, el mejor jugador de Egipto de todos los tiempos, uno de los delanteros más consistentes de su generación”. Y remató: “Salah ha liderado a Egipto durante años, y al lograr que su país se clasifique para la Copa del Mundo dos veces después de tanto tiempo, Salah se lo ganó todo”.

El exinternacional egipcio cerró su mensaje recordando errores o conflictos de Carragher con figuras del fútbol: “No me extraña que Cristiano Ronaldo te dejara en cero. No me extraña que Messi te llamara la atención”, y añadió: “No me extraña que Mourinho dijera que estás por debajo de la media y ni siquiera entre los 1.000 mejores defensores de la Premier League”. Estas palabras avivaron aún más un debate ya candente.

Ante el creciente revuelo, Carragher suavizó su discurso en otra aparición mediática, esta vez en CBS Sports, donde se dirigió directamente al atacante: “Mo, disculpa si te he molestado. Te quiero como jugador del Liverpool, pero tienes que portarte bien fuera del campo”. Una disculpa que contrastó con sus declaraciones anteriores, en las que calificó a Salah de “vergüenza” y afirmó que había hablado con la prensa para “fortalecer su propia posición”.

La frustración de Salah

Salah, por su parte, continuó expresando su frustración. Tras el partido ante el Leeds declaró: “No podía creer que estuve sentado en el banquillo durante 90 minutos. Es la tercera vez. Creo que es la primera en mi carrera”. A esto añadió: “Estoy muy decepcionado. He hecho muchísimo por este club a lo largo de los años, especialmente la temporada pasada. Parece que me han dejado en ridículo. Así me siento”. También dijo: “Alguien quiere echarme toda la culpa. El club me prometió mucho en verano. Ahora estoy en el banquillo, así que puedo decir que no han cumplido esas promesas”, decía.

Y sobre Slot concluyó: “Solía tener una buena relación. Ahora no tenemos ninguna relación y no sé por qué. Parece que alguien no me quiere en el club”.

La tensión escaló aún más cuando Salah fue desconvocado para el encuentro de Champions contra el Inter, quedándose en Liverpool mientras el equipo viajaba a Milán. Entrenó en solitario y publicó imágenes suyas en un gimnasio vacío, lo que generó aún más especulaciones sobre su relación con el club.

Tras la victoria en Europa, el técnico Arne Slot dejó caer la posibilidad de un acercamiento, preguntando: “¿Cree el jugador que él también ha cometido un error?” y “¿Debería la iniciativa venir de mí o de él?”. El capitán Virgil van Dijk también confirmó que hablaría con Salah: “Tengo que hacerlo, voy a hablar con él… Lo conozco desde hace mucho tiempo, somos buenos amigos… Tenemos que prepararnos y protegernos del ruido exterior”.