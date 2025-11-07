Se agranda el escándalo en Turquía: ¡arrestados 17 árbitros y un presidente de Primera!

El escándalo de las apuestas en el fútbol turco sigue trayendo cola. Hace tan solo una semana explotó un caso en la Superliga de Turquía que supuso la suspensión de 149 árbitros por estar vinculados con casas de apuestas, pero la investigación ha ido más allá este viernes con la detención de varios colegiados e incluso de un dirigente de un club de Primera.

Fue el presidente de la Federación (TFF), Ibrahim Haciosmanoglu, quien destapó el caso ante los medios de comunicación el pasado 31 de octubre. En una rueda de prensa, anunció una investigación a gran escala por una trama que afectaba a la transparencia y credibilidad del fútbol del país.

Árbitros de Primera, implicados

Según informó Haciosmanoglu, 371 de los 571 colegiados federados en activo en competiciones profesionales poseían cuentas vinculadas a plataformas de apuestas, vulnerando las normas de la Federación.

Además, 152 de ellos eran habituales a la hora de apostar en competiciones de la propia federación. De todos ellos, se desveló que 7 árbitros y 15 asistentes dirigían partidos tanto de la Primera como de la Segunda División de Turquía.

Si ya era grave esta trama de apuestas ilegales (con Fenerbahçe, Besiktas y Galatasaray muy atentos) en un país donde la transparencia ha brillado por su ausencia en los últimos años, la situación no ha hecho más que empeorar este viernes. Y es que un total de 19 personas, 17 de ellas árbitros de fútbol, fueron detenidas esta mañana en Turquía al ser sospechosas de haber participado en apuestas relacionadas con el amaño de partidos.

Un presidente, detenido

En ese sentido, las otras dos personas restantes serían un presidente y un expresidente de un club de la Superliga (primera división turca) no desvelado. Los 19 implicados han sido arrestados en hasta 12 provincias del país, mientras que existen otras dos órdenes de detención contra personas que se encuentran en el extranjero.

Además, según informaron ayer medios turcos, hasta 45 delegados de partido de la TFF han presentado ya su dimisión tras haber participado en apuestas deportivas y 3.700 jugadores serán investigados, mientras que el máximo organismo del fútbol otomano asegura que "no existen indicios de una organización específica de apuestas que influya en los resultados".