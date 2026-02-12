Otro agente libre que encuentra equipo: Sterling se va al Feyenoord

El inglés Raheem Sterling, que estaba sin equipo tras rescindir su contrato con el Chelsea, ha fichado por el Feyenoord de Países Bajos.

El futbolista, internacional en 82 ocasiones, ha firmado un compromiso hasta final de temporada con los neerlandeses, que están entrenados por otra leyenda de la Premier League como Robin Van Persie.

Sterling, de 31 años, salió del Chelsea en enero al llegar a un acuerdo con el club para finalizar su contrato, uno de los más importantes de la nómina del equipo, ya que no contaba ni para Enzo Maresca ni para Liam Rosenior.

Pese a ser una de las primeras bases del proyecto de Todd Boehly y su grupo BlueCo, cuando llegó en el verano de 2022 procedente del Manchester City, el inglés nunca alcanzó las cifras goleadoras de los 'Sky Blues' y la temporada pasada incluso llegó a salir cedido al Arsenal. Este año no ha jugado ningún minuto con el Chelsea y fue apartado, entrenándose en solitario hasta su salida en enero.

"Es fantástico que hayamos convencido a un jugador del calibre de Raheem que firme con nosotros. Su fútbol habla por sí mismo: es un jugador que puede cambiar el rumbo de un partido sin dudar y va a ser un jugador de mucho valor para nuestro equipo", dijo Van Persie.

Noticias relacionadas

Tras 22 jornadas, el Feyenoord es segundo en la Eredivisie, a 17 puntos del líder, el PSV Eindhoven.