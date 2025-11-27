¡Los aficionados del Young Boys le abren la cabeza a Malen en Villa Park!

Surrealista lo ocurrido en Villa Park. El delantero neerlandés del Aston Villa, Donyell Malen, fue golpeado en la cabeza durante la celebración del primer gol en el partido de Europa League ante el Young Boys.

Saltan las chispas en Birmingham

Corría el minuto 27 de la primera mitad cuando Malen ha enviado el balón al fondo de la red tras un preciso centro del belga Youri Tielemans. Una vez validado el tanto, el exjugador del Borussia Dortmund se ha dirigido a celebrarlo cerca de la grada donde se encontraban los aficionados visitantes.

Ha sido entonces cuando se ha producido el lamentable incidente. Parte de la afición suiza, molesta por la celebración, ha reaccionado lanzando varios objetos al terreno de juego. Uno de ellos ha impactado en la cabeza del futbolista, causándole una herida que le ha hecho sangrar. Los servicios médicos han ingresado al campo para atender al atacante, que presentaba una brecha visible.

A pesar del golpe, Malen ha podido continuar en el partido y, apenas quince minutos después, ha vuelto a marcar tras una brillante acción iniciada por Martin Rogers. En esta ocasión, el neerlandés ha regresado al mismo sector para celebrar el gol, desafiando a quienes lo habían agredido, y nuevamente le han lanzado objetos desde la grada. Por fortuna, esta vez ha salido ileso.

El Aston Villa no ha tardado en reaccionar en redes sociales y ha publicado un mensaje cargado de ironía tras lo ocurrido: "Un vaso de plástico no detendrá al Don".