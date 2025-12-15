Fútbol
Dos aficionados del Galatasaray, detenidos por agredir a un miembro de la familia real de Mónaco
Louis Ducruet, hijo de la princesa Estefanía de Mónaco, junto con dos amigos, se vio involucrado en una pelea tras el partido de Champions entre Mónaco y Galatasaray
Grave incidente el que tuvo lugar en el estadio Louis II durante el duelo de Champions entre Mónaco y Galatasaray (1-0) la semana pasada. Louis Ducruet, hijo de la princesa Estefanía de Mónaco, ha recibido una baja médica de entre dos y cuatro días tras verse implicado en una pelea al final del partido con dos aficionados turcos.
Según informa 'Monaco-Matin', tras el pitido final, Ducruet y dos amigos se dirigían a los aseos cuando un aficionado visitante lanzó unos comentarios considerados agresivos, lo que desencadenó la pelea. "Me golpearon en la cara, el pecho y los brazos. Temí por mi vida, tuve miedo de que me lincharan", relató el hijo de la princesa.
Los hinchas fueron juzgados de inmediato y condenados a dos meses de prisión. Uno de ellos ofreció su versión: "Hablaba en turco con mi primo. En ningún momento fui agresivo ni le pegué. El amigo del señor Ducruet se me acercó de forma violenta y yo lo empujé. Entonces, el señor Ducruet me agarró del cuello y apretaba cada vez más fuerte. Me estaba estrangulando; intenté defenderme".
Ducruet sostiene una versión distinta: "Solo quería evitar que la pelea fuera a más, así que lo agarré por detrás, por el torso, no por el cuello, para impedir que siguiera agrediendo a mi amigo".
Finalmente, los dos aficionados fueron condenados a dos meses de prisión condicional, tres años de prohibición de entrada en territorio monegasco y el pago de 1.000 euros a las víctimas por "lesiones, violencia o agresión voluntaria que causaron una incapacidad temporal total inferior a ocho días".
