Dos aficionados del Galatasaray, detenidos por agredir a un miembro de la familia real de Mónaco

Grave incidente el que tuvo lugar en el estadio Louis II durante el duelo de Champions entre Mónaco y Galatasaray (1-0) la semana pasada. Louis Ducruet, hijo de la princesa Estefanía de Mónaco, ha recibido una baja médica de entre dos y cuatro días tras verse implicado en una pelea al final del partido con dos aficionados turcos.

Según informa 'Monaco-Matin', tras el pitido final, Ducruet y dos amigos se dirigían a los aseos cuando un aficionado visitante lanzó unos comentarios considerados agresivos, lo que desencadenó la pelea. "Me golpearon en la cara, el pecho y los brazos. Temí por mi vida, tuve miedo de que me lincharan", relató el hijo de la princesa.

Los hinchas fueron juzgados de inmediato y condenados a dos meses de prisión. Uno de ellos ofreció su versión: "Hablaba en turco con mi primo. En ningún momento fui agresivo ni le pegué. El amigo del señor Ducruet se me acercó de forma violenta y yo lo empujé. Entonces, el señor Ducruet me agarró del cuello y apretaba cada vez más fuerte. Me estaba estrangulando; intenté defenderme".

Ducruet sostiene una versión distinta: "Solo quería evitar que la pelea fuera a más, así que lo agarré por detrás, por el torso, no por el cuello, para impedir que siguiera agrediendo a mi amigo".

Finalmente, los dos aficionados fueron condenados a dos meses de prisión condicional, tres años de prohibición de entrada en territorio monegasco y el pago de 1.000 euros a las víctimas por "lesiones, violencia o agresión voluntaria que causaron una incapacidad temporal total inferior a ocho días".