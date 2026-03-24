Aficionados demandan a la FIFA por "abuso del monopolio" y los altos precios de las entradas del Mundial

En una demanda conjunta presentada ante la Comisión Europea, Euroconsumers y Football Supporters Europe (FSE) -- que representa a sectores de aficionados de países asociados a la UEFA -- han iniciado el proceso contra la FIFA por los elevados precios de las entradas del Mundial, en lo que han catalogado como un "abuso de su monopolio".

Dada la proximidad del Mundial, que comenzará el próximo 11 de junio, y con la próxima y última fecha de venta de entradas agendada para inicios de abril -- cuando también reabrirá la plataforma de reventa avalada por la FIFA --; la demanda solicita detener la "tarifa dinámica", congelar los precios de las entradas a los anunciados previamente, publicar la ubicación en el estadio de los boletos restantes y colocar un precio tope de venta.

La demanda gira alrededor de seis puntos:

Precios más elevados de los anunciados por la FIFA Publicidad engañosa Tarifa dinámica sin control Falta de transparencia en el proceso de compra Presión a los aficionados para cerrar la venta Control de la reventa por parte de la FIFA para beneficio propio

Publicidad engañosa, tácticas "oscuras" y negocio redondo

En el documento, Euroconsumers y FSE presentan la tabla de precios anunciados por la FIFA, en la que entradas para juegos de la fase de grupos tendrían un precio de salida desde USD 60 y alcanzando los USD 6.730 para la final; aseverando que finalmente los precios de venta resultaron en cientos (y hasta miles) de dólares por encima de dicho precio y "sin una justificación por parte de la FIFA".

De tal modo, acusan a la FIFA de haber presentado la tabla de precios como "publicidad engañosa" y finalmente utilizando "patrones oscuros" para influenciar en la decisión de los aficionados a comprar entradas más caras de lo anunciadas -- enviando correos electrónicos que prometían se trataba de una "oferta especial" o "de disponibilidad limitada".

A la queja se agrega también la "falta de transparencia", dado que los asientos son asignados automáticamente y no son seleccionados por el aficionado, que compra en una sección en base al precio de la entrada y no directamente en un asiento específico.

Al máximo organismo del fútbol también se le acusa de "abusar del monopolio" al controlar la venta total de entradas y controlar la plataforma de reventa, en la que cobra una tarifa -- del 15% -- compartida a revendedor y comprador; con la cual obtiene una ganancia adicional a la primera venta de la entrada.

Tarifa dinámica

Una tarifa que consiste en modificar el precio de las entradas en función de la demanda que exista para asistir a dicho partido, lo que ha ocasionado el aumento de los precios de salida incluso para quienes compraron boletos desde el primer sorteo.

"El precio dinámico convierte la lealtad de los aficionados en una subasta, infla los costos sin tener un valor añadido y deja fuera a muchos aficionados. La FIFA debe terminar esta práctica para asegurarse de que todos los aficionados puedan tener accesos a (comprar) entradas en condiciones justas y transparentes", compartió Els Bruggeman, directora de Política y Aplicación en Euroconsumers.

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La plataforma de reventa de la FIFA reabrirá el próximo 2 de abril y días después se realizará la última fase de venta oficial de entradas.