Los aficionados de la Bundesliga, de nuevo, protagonistas: El motivo por el que se detuvo el partido entre el Ausburgo y el Union Berlin

Ausburgo y Union Berlín se repartieron los puntos (1-1) en un choque marcado por una nueva protesta de los aficionados, algo habitual en Alemania por su cultura y forma de entender el fútbol. Pasada la media hora de juego, una lluvia de pequeñas pelotas de goma desde la grada cubrió el césped del WWK Arena.

Jugadores, suplentes y técnicos se unieron para despejar el campo antes de que el partido pudiera reanudarse cinco minutos después. ¿El motivo? El calendario. Era apenas la cuarta vez que se disputaba un encuentro de Bundesliga un jueves, ya que, a diferencia de otras ligas, la alemana cuenta con 18 equipos y 34 jornadas, por lo que los partidos entre semana siguen siendo algo poco habitual.

El simbolismo de las 15:30

Jugar en jueves fue consecuencia del nuevo contrato televisivo de la liga, que entró en vigor esta temporada y exige cinco horarios distintos por jornada. La novedad no fue bien recibida por los aficionados, que además exhibieron dos pancartas en señal de protesta, reclamando más partidos en el horario tradicional del sábado por la tarde. “Ya sea fuera o en casa, ¡el sábado a las 15:30 será!”, podía leerse en ellas.

Para el aficionado alemán, el sábado a las 15:30 no es solo una preferencia: es casi un ritual que representa la esencia del fútbol como evento comunitario. Su defensa se apoya en dos pilares. Por un lado, la logística: Alemania tiene una de las mayores tasas de seguidores que viajan para apoyar a su equipo, y los partidos entre semana dificultan los desplazamientos de trabajadores y estudiantes.

Por otro, la identidad: los hinchas se oponen a la llamada Salamitaktik (“táctica del salchichón”), que consiste en trocear la jornada en múltiples franjas horarias para maximizar los ingresos televisivos, siguiendo el modelo de ligas como La Liga o la Premier.

Antecedentes de éxito

Además, la historia reciente demuestra que este tipo de protestas suele dar resultado. Un ejemplo claro fue la batalla contra los partidos de los lunes por la noche: tras años de lanzamientos de pelotas de tenis, pitos y boicots, la DFL acabó cediendo y eliminó esos horarios a partir de la temporada 2021/22. Por eso, los aficionados confían en que acciones como la del lanzamiento de pelotas de goma este jueves vuelvan a tener efecto a largo plazo y sirvan para defender su tradición.