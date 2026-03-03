Un aficionado argentino, asesinado tras recibir un disparo en una brutal pelea entre ultras

Conmoción en Argentina. Un aficionado del Colo Colo murió y otro resultó herido durante una pelea de ultras de la Universidad de Chile y el conjunto Cacique. Los hechos se desataron cuando miembros de una barra brava de la U atacaron a una caravana de aficionados del Colo Colo, que recorría una avenida.

La víctima murió a consecuencia de disparos que recibió y el otro hincha fue ingresado con heridas, pero se encuentra fuera de peligro. Funcionarios del cuerpo militarizado de la Policía Carabineros de Chile lograron detener a dos sospechosos. Según los antecedentes, los miembros de la barra brava atacaron a los hinchas que viajaban en la caravana.

Disparos, palos y golpes

El enfrentamiento estuvo marcado por agresiones físicas, lanzamiento de objetos e incluso el uso de armas, lo que convierte estos hechos en situaciones de alto riesgo tanto para los involucrados como para terceros que puedan encontrarse en el lugar.

En medio de la agresión, se produjeron disparos que impactaron a dos personas. Uno de los hinchas recibió heridas de extrema gravedad y, pese a los esfuerzos médicos, falleció como consecuencia de los impactos balísticos. Su muerte generó conmoción y un fuerte repudio en la opinión pública, dada la gravedad del ataque.

El segundo aficionado herido fue trasladado a un centro asistencial. Aunque presentaba lesiones producto del ataque, se informó que se encontraba fuera de riesgo vital. Esto trajo algo de alivio dentro del lamentable escenario, aunque no disminuyó la preocupación por el nivel de violencia mostrado.

Al menos dos detenidos

Tras conocerse los hechos, se desplegó un operativo policial para identificar y capturar a los responsables. Funcionarios del cuerpo militarizado de la Policía, Carabineros de Chile, realizaron diligencias en el sector donde ocurrió el ataque y recopilaron antecedentes para dar con los sospechosos.

Como resultado del procedimiento, las autoridades lograron detener a dos personas presuntamente involucradas en el ataque. Estas detenciones constituyen un primer paso en la investigación, que busca esclarecer completamente lo sucedido y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

El caso quedará en manos de la justicia, que deberá analizar las pruebas reunidas, formalizar cargos si corresponde y determinar las sanciones.