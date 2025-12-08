La afición del Mónaco explota con el equipo: "La gestión de la salud de nuestros jugadores es de nivel amateur"

El AS Monaco no vive en su mejor momento. A nivel deportivo, el equipo de Sébastien Pocognoli ocupa la séptima plaza de la Ligue 1 McDonald's, fuera de los puestos europeos.

Con una nueva derrota este fin de semana ante el Brest (1-0), el conjunto rojiblanco suma 4 derrotas en los 5 últimos partidos, venciendo solo sorpresivamente al PSG, y en Champions League solo ha conseguido una victoria y tres empates, ocupando el vigesimotercero lugar de la tabla con seis puntos, una posición realmente peligrosa para estar en la siguiente ronda de la Liga de Campeones.

Además, el Mónaco sufre una de las peores plaga de lesiones de los últimos tiempos. Hasta siete jugadores desde inicio de temporada han caído lesionados de los isquiotibiales, pero la lista llega hasta la docena de lesiones musculares.

Con estos números, la tensión ha ido en aumento estas últimas semanas, hasta que ya se han organizado diferentes protestas por parte de los aficionados monegascos de cara al partido de esta semana de Champions League ante el Galatasaray.

"Desde hace meses esperamos un despertar, una toma de conciencia, un mínimo de lucidez en la dirección deportiva del AS Mónaco. Los propietarios del Club han confiado en un modelo corporativista del fútbol. Pero es un hecho constatar que este modelo basado en las finanzas en lugar de lo deportivo no funciona. El alma y el espíritu del bello juego del AS Mónaco no son respetados. Los jugadores parecen perdidos en el terreno, sin mentalidad y sin recursos", dice el grupo 'Ultras Monaco' en un duro comunicado publicado en redes sociales. "Ya en el mercado de verano expresamos nuestras dudas y temores: una plantilla incoherente, decisiones aleatorias, una visión deportiva inexistente. La gestión de la salud de nuestros jugadores es de nivel amateur y nuestra enfermería está regularmente sobrepoblada".

El equipo, en verano, incorporó nombres como Stanis Idumbo (10 millones, Sevilla FC), Lukas Hradecky (3 millones, bayer Leverkusen), Eric Dier (libre, Bayern de Múnich), Ansu Fati (cesión, FC Barcelona) o Paul Pogba, que ha cumplido este otoño su sanción de dos años por dopaje.

"Hemos hecho llegar todo esto internamente, con seriedad y respeto, como siempre lo hemos hecho. Pero las advertencias han sido ignoradas. Los errores se han acumulado. El Club se hunde y los directores deportivos continúan actuando como si todo fuera bien", dicen. "Hoy, nuestra paciencia ha llegado a su límite. Nos vemos obligados a dar la alarma públicamente, dado que nadie más en el club está dispuesto a asumir sus responsabilidades".

El grupo, en el escrito exige "un cambio radical en la dirección deportiva" ya que considera que el "señor (Thiago) Scuro y su equipo ya no tienen la legitimidad ni la competencia necesarias para llevar este Club al nivel de su historia y de sus ambiciones".

En modo de protesta, el principal grupo animador en el estadio Louis II propone para el partido de la Liga de Campeones, exhibir "nuestras pancartas del revés, símbolo de nuestra ruptura con la falta de fortaleza mental del equipo", no hacer "ninguna animación en la entrada de los jugadores: no más tifos para un Club que no respeta a sus aficionados" y también instaurar una "huelga de ánimo durante los primeros 15 minutos del partido".

"Estas acciones forman parte de una línea clara: restaurar el prestigio de nuestro Club porque la exigencia deportiva y el respeto a nuestros colores no son negociables", finaliza el comunicado.

Por su parte, el entrenador del equipo se ha referido a este comunicado en la rueda de prensa previa al choque y ha querido relativizar las quejas: "Nos reunimos con nuestros aficionados antes del viaje a Brest, donde el diálogo fue positivo, al igual que su apoyo. Pero, naturalmente, cuando los resultados no son los ideales en un club, en cualquier parte del mundo, es normal sentir descontento. Así que tenemos que aceptarlo y, sobre todo, ¡reconstruir la confianza! Y la única manera de lograrlo, como entrenador, con la ayuda de mi cuerpo técnico, los jugadores y todo el club, es ofrecer un buen rendimiento combinado con una actitud positiva. Somos capaces de hacerlo, y la mejor respuesta que podemos dar mañana para calmar los ánimos es jugar un buen partido y aportar cosas positivas al campo".

"Mi función como entrenador es centrarme en los jugadores, motivarlos, mantenerlos positivos y asegurarme de que disfruten del partido, entretengan y hagan pasar un buen rato a la afición", añadía pocognoli. "Hemos tomado nota de las críticas, así que vamos a hacer todo lo posible para recuperarnos y afrontar estos tres partidos con la determinación de lograr nuestros objetivos".

Finalmente, en la misma rueda de prensa, Thilo Kehrer ha secundado las palabras de su entrenador. "Estoy totalmente de acuerdo con las palabras del entrenador, y los jugadores también hemos tomado nota de su declaración. Es comprensible que la afición haya reaccionado así, ya que nosotros mismos estamos descontentos con los resultados. Necesitamos mantener una actitud positiva, trabajar duro y estar unidos, tanto jugadores como cuerpo técnico, para superar este período. Esto requerirá buena actitud y un gran rendimiento. Si lo logramos, recuperaremos la energía", dijo el defensa.