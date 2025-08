La afición del Fortuna Düsseldorf frena el fichaje de Weissman por mensajes de odio contra Palestina

El Fortuna Düseldorf, equipo de la Segunda División alemana, ha roto el fichaje del delantero israelí Shon Weissman. La entidad alemana ha escuchado las protestas de su afición y ha decidido no seguir adelante con la contratación del jugador del Granada por los mensajes de odio que publicó en redes sociales tras los atentados del grupo terrorista Hamas en Gaza hace 2 años.

A pesar de que Weissman ya había completado su revisión médica, según apuntó 'The Bild', al conjunto alemán no le tembló el pulso para frenar la operación por una serie de Tweets del delantero apoyando e incitando al genocidio que está sufriendo el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Mensajes como "¿Alguien me puede dar una razón lógica por la que todavía no se han arrojado 200 toneladas de bombas sobre Gaza?", y likes en publicaciones en las que se instigaba a "aniquilar Gaza" causaron mucha polémica entre una afición que se movilizó y consiguió frenar la llegada del jugador.

Los mensajes de Weissman "contrastan con los principios que el Fortuna Düsseldorf"

Los seguidores 'Fortunen' protestaron a través de las redes sociales e impulsaron un 'change.org' para evitar el fichaje de un futbolista que "podría dañar la credibilidad del club y de su afición" debido a unos comentarios que "contrastan radicalmente con los principios que el Fortuna Düsseldorf defiende y promueve", apuntaban en la descripción de la recogida de firmas.

Afición del Fortuna Düsseldorf / Naiz.

"En una sociedad que sigue luchando contra la intolerancia y la discriminación, es esencial que el deporte, y en particular el fútbol, sea una plataforma que promueva la unidad y el respeto. La incorporación de Weissman al equipo envía un mensaje equivocado, especialmente a los aficionados jóvenes, que a menudo admiran a sus ídolos deportivos", concluían unos aficionados que lograron su cometido.

Un jugador con un gran historial de aficiones contrarias a su llegada

Por su parte, el delantero, que volverá a Granada en los próximos días, ha opinado sobre la situación en sus redes sociales: "Soy hijo de una nación que está de luto por los horrores del 7 de octubre. Ese día negro sigue siendo una herida para mí como miembro de una familia israelí y como atleta que representa a mi país. Es posible y necesario oponerse al daño a personas inocentes en ambos lados, pero no permitiré que se me retrate como alguien que incitó al odio”.

Asimismo, añadió que "nadie externo puede entender realmente por lo que hemos pasado. La lealtad no es debatible, especialmente cuando tu pueblo aún está enterrando a sus muertos. Estoy profundamente agradecido por el apoyo que he recibido de personas que realmente me conocen y seguiré portando con orgullo la bandera de Israel donde juegue”, sentenció un jugador que no es la primera vez que genera polémica entre una afición por su llegada. De hecho, en 2023, cuando llegó al Granada procedente del Valladolid, parte de la afición 'nazarí' mostró su rechazo por los mensajes de odio contra el pueblo palestino.