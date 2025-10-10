La afición del Flamengo, indignada con Samuel Lino por sus excesivas salidas nocturnas

Samuel Lino no ha empezado con buen pie en el Flamengo. El fichaje más caro de la historia del club, que pagó 22 millones de euros al Atlético de Madrid para hacerse con los servicios del extremo brasileño, se encuentra en el punto de mira de la afición por su bajo rendimiento y sus numerosas salidas nocturnas.

Según informa el periodista Jorge Nicola, desde que el jugador llegó en julio ha sido visto con frecuencia en la vida nocturna de Río de Janeiro. Otros jugadores de la plantilla también han sido señalados: el ecuatoriano Gonzalo Plata y el colombiano Jorge Carrascal.

El malestar de la afición se intensificó tras la derrota por 1-0 ante el Bahía, en la que Lino tuvo una oportunidad cara a cara con el portero que no logró convertir en gol. El equipo, que perdió el liderato en este último encuentro, desató la indignación de los hinchas, que ya han avisado que no quieren volver a verle desvelado antes de esta serie de partidos clave de la temporada.

Samuel Lino durante un partido con el Flamengo / Bruna Prado / AP

El club de Gávea se encuentra en una lucha constante por el liderato brasileño, a la vez que busca un lugar en la final del torneo continental. A los 'Rubro-Negro', les queda por delante un mes de octubre crucial, donde deberán enfrentarse al Botafogo, Palmeiras, actual líder, y disputar las semifinales de la Libertadores ante Racing.

Desde su llegada, Lino ha disputado 16 partidos, con un balance de dos goles y cuatro asistencias, unas cifras pobres para un jugador por el que se tenían unas expectativas muy altas. La afición ya le ha mandado un mensaje claro, y el exjugador del Atlético deberá replantearse su disciplina y compromiso con el club, cuando la presión por los resultados es más intensa que nunca en una etapa crucial de la temporada.