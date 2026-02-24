La AFA suspende una jornada de liga para protestar contra la causa judicial impulsada por el Gobierno

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) suspendió este lunes la novena fecha de la Liga Profesional, que comprende del jueves 5 al domingo 8 de marzo, días en los que la cúpula de la organización deberá presentarse a declarar ante la Justicia en el contexto de una causa que los investiga por la presunta retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos.

Los miembros del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional solicitaron este lunes por unanimidad "suspender la fecha 9 de LPF que comprende del jueves 5 al domingo 8 de marzo y del resto de las categorías", según un comunicado oficial de la AFA.

La medida se produce "en repudio" a la denuncia realizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la AFA, por una supuesta maniobra de más de $19.300 millones de pesos (13.669 dólares) vinculada a retenciones impositivas y aportes a la seguridad social.

La justicia permite la salida del país del presidente de AFA, imputado por corrupción

La Justicia argentina autorizó este lunes al presidente de la AFA, Claudio Tapia, a viajar a Colombia y a Brasil para “participar de actividades oficiales", tras el fallo que la semana pasada prohibió su salida del país, en una causa que lo investiga por presunta corrupción.

Un fallo firmado por el juez Diego Amarante el 19 de febrero citó a Tapia a brindar declaración indagatoria en una causa en la que fue imputado por la presunta retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos y prohibió su salida de Argentina "con el objeto de asegurar la efectiva realización de los actos procesales dispuestos".

Sin embargo, el magistrado autorizó este lunes al dirigente a visitar las ciudades de Barranquilla (Colombia) y de Río de Janeiro (Brasil), "con el fin de participar de actividades oficiales en su carácter de presidente de la AFA y de vicepresidente de la CONMEBOL" (Confederación Suramericana de Fútbol).

En el escrito al que accedió EFE, el juez destacó que las fechas del viaje no interfieren con las audiencias indagatorias fijadas para este 5 de marzo y, al brindar la autorización excepcional, fijó un embargo de 5 millones de pesos (unos 3.597 dólares) para garantizar su “sujeción al proceso”.

Amarante advirtió, además, de que el imputado deberá dar cuenta de manera digital o presencial de su regreso al país "bajo apercibimiento de declararlo rebelde y ordenar su inmediata captura".

La tensión entre el Gobierno argentino y la AFA -cuyos líderes, Javier Milei y Claudio Tapia, están en las antípodas ideológicas- lleva más de un año y se disparó por la intención del Ejecutivo de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol del país, lo que rechazó de plano la entidad rectora y la mayoría de los clubes.

La decisión judicial de la semana pasada alcanzó también al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino; así como a su director general, Gustavo Roberto Lorenzo; al secretario general, Cristian Ariel Malaspina; y a su antecesor, Víctor Blanco Rodríguez.