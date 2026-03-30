La advertencia del Pibe Valderrama a sus 64 años: "Con estos 'cooling breaks' voy a volver a jugar"

La selección Colombia sufrió un duro revés en este parón de selecciones. Primero, porque Croacia ahogó la ilusión de irse pronto arriba en el marcador y terminó venciendo al combinado tricolor por 2-1. Y después, este pasado domingo, porque fue Francia la que aplicó un duro correctivo: una goleada que acabó maquillándose con la diana de Jáminton Campaz para el 3-1 final. El combinado galo, incluso, no usó a sus jugadores titulares (Dembélé, Mbappé y Olise fueron suplentes), pero aún así fue muy bajo el nivel de los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Una de las leyendas del fútbol colombiano y de la selección, Carlos 'Pibe' Valderrama, fue muy crítico en sus redes sociales al respecto, analizando el partido en un vídeo junto a su pareja y mostrándose preocupado por lo sucedido: "Es una situación complicada porque jugamos muy mal. El profesor (Néstor Lorenzo) se tiene que ocupar, y los jugadores también. No se jugó bien. Este equipo venía bien, por eso clasificamos al Mundial, por méritos propios. Está muy bajo el nivel de los jugadores. Todos ven a James (Rodríguez), que no está jugando... ¿pero y los otros? También están bajos de nivel".

Valderrama apuntó al rendimiento de los seleccionados: "En los equipos, todos los fines de semana, son figuras. Es que la bandera de Colombia pesa. Ha pasado ya. Jugadores que eran figuras en sus equipos y llegaban a la selección a temblar solos. No iban a Mundiales ni a Copas América. Este es el inconveniente ahora de estos dos partidos. No hay tiempo". Eso sí, destacó dos nombres: "Juanfer Quintero, que jugó bien los veinte minutos que tuvo. Y Jhon Arias, también jugó bien".

Desire Doue de Francia celebra tras marcar el 0-1 en el amistoso ante Colombia / EFE/WILL OLIVER

Consultado por el nuevo reglamento que obligó a dos parones de tres minutos cada uno en la primera y segunda parte, Valderrama bromeó para lanzar una crítica: "No sé, no te quiero contestar una barbaridad. Pero no lo entiendo. Esas paradas no las entiendo. Uno entrena para jugar cien minutos. Todos. Desde que uno juega, se prepara y se cuida para cien minutos. Ahora no. Entonces voy a volver a jugar yo. Yo me preparo para veinte minutos, luego reposo tres minutos y vuelvo otra vez. Si es así, vuelvo. Hago pausas, me recupero y vuelvo", ironizó, al tiempo que advirtió: "Jugamos mal, pero jugamos con uno de los favoritos como Francia. Cuando uno juega mal, hay que recuperarse porque faltan 70 días para el Mundial".