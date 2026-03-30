FÚTBOL INTERNACIONAL
La advertencia del Pibe Valderrama a sus 64 años: "Con estos 'cooling breaks' voy a volver a jugar"
El exjugador colombiano no está de acuerdo con los descansos que habrá en cada partido del próximo Mundial: "Un jugador se prepara para jugar 100 minutos"
La selección Colombia sufrió un duro revés en este parón de selecciones. Primero, porque Croacia ahogó la ilusión de irse pronto arriba en el marcador y terminó venciendo al combinado tricolor por 2-1. Y después, este pasado domingo, porque fue Francia la que aplicó un duro correctivo: una goleada que acabó maquillándose con la diana de Jáminton Campaz para el 3-1 final. El combinado galo, incluso, no usó a sus jugadores titulares (Dembélé, Mbappé y Olise fueron suplentes), pero aún así fue muy bajo el nivel de los dirigidos por Néstor Lorenzo.
Una de las leyendas del fútbol colombiano y de la selección, Carlos 'Pibe' Valderrama, fue muy crítico en sus redes sociales al respecto, analizando el partido en un vídeo junto a su pareja y mostrándose preocupado por lo sucedido: "Es una situación complicada porque jugamos muy mal. El profesor (Néstor Lorenzo) se tiene que ocupar, y los jugadores también. No se jugó bien. Este equipo venía bien, por eso clasificamos al Mundial, por méritos propios. Está muy bajo el nivel de los jugadores. Todos ven a James (Rodríguez), que no está jugando... ¿pero y los otros? También están bajos de nivel".
Valderrama apuntó al rendimiento de los seleccionados: "En los equipos, todos los fines de semana, son figuras. Es que la bandera de Colombia pesa. Ha pasado ya. Jugadores que eran figuras en sus equipos y llegaban a la selección a temblar solos. No iban a Mundiales ni a Copas América. Este es el inconveniente ahora de estos dos partidos. No hay tiempo". Eso sí, destacó dos nombres: "Juanfer Quintero, que jugó bien los veinte minutos que tuvo. Y Jhon Arias, también jugó bien".
Consultado por el nuevo reglamento que obligó a dos parones de tres minutos cada uno en la primera y segunda parte, Valderrama bromeó para lanzar una crítica: "No sé, no te quiero contestar una barbaridad. Pero no lo entiendo. Esas paradas no las entiendo. Uno entrena para jugar cien minutos. Todos. Desde que uno juega, se prepara y se cuida para cien minutos. Ahora no. Entonces voy a volver a jugar yo. Yo me preparo para veinte minutos, luego reposo tres minutos y vuelvo otra vez. Si es así, vuelvo. Hago pausas, me recupero y vuelvo", ironizó, al tiempo que advirtió: "Jugamos mal, pero jugamos con uno de los favoritos como Francia. Cuando uno juega mal, hay que recuperarse porque faltan 70 días para el Mundial".
- Se calienta el fichaje de Víctor Muñoz
- El Barça toma una decisión con el fichaje de Xavi Simons
- Plantean un intercambio Barça-Inter por Bastoni
- España tranquiliza al Barça con Lamine Yamal
- Carrera MotoGP del GP de las Américas 2026: resumen y tiempos tras la victoria de Marco Bezzecchi
- El Inter se activa para suplir la posible marcha de Bastoni al Barça
- El Real Madrid tiene decidido su primer fichaje de verano
- Confirmado: las tres camisetas oficiales del Barça para la próxima temporada