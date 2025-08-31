Adrien Rabiot ya tiene nuevo equipo

Parace que el asunto con Adrien Rabiot en el Olympique de Marsella ya puede tener un desenlace.

Según informa 'Foot mercato', el francés habría llegado ya a un acuerdo con el AC Milan para ser futbolista 'rossoneri' en estas últimas horas de mercado, cuando el equipo de la Serie A ha enviado ya una oferta oficial al de la Ligue 1.

El acuerdo entre el club francés y el italiano sería por unos 10 millones de euros y Rabiot pasaría el reconocimiento médico este mismo lunes en la ciudad del norte de Italia.

Rabiot, así, volvería con Max Allegri tras coincidir con él en la Juventus, y firmará un contrato de cuatro años.

"Adrien es un chico al que le tengo cariño, pero es jugador del Marsella . Lo único que puedo decir es que le tengo un gran cariño, porque trabajamos juntos después", confesó el técnico italiano recientemente en una rueda de pensa.

La relación de Rabiot con el OM se rompió tras la primera jornada de liga en Francia, cuando el centrocampista y uno de los capitanes se peleó en el vestuario con el joven Jonathan Rowe. Tras ello, el club les puso a ambos en el mercado y su entrenador, Roberto De Zerbi, le sentenció públicamente en rueda de prensa, aunque más tarde intentó calmar las aguas

Rabiot, por su parte, tiene que acudir a Clairefontaine esta misma semana para concentrarse con la selección francesa de Didier Deschamps, y lo podría hacer siendo ya jugador del AC Milan.