Adriano: "Ya no quiero tener esposa, a las mujeres les gusta hablar mucho"

Adriano Leite Ribeiro se ha acostumbrado a ser protagonista cada cierto tiempo por motivos ajenos al aspecto futbolístico. El Emperador, retirado en 2014, ha sido objeto de noticia en los últimos años por su alcoholismo, por sus vínculos matrimoniales y por una estafa sufrida por su madre hace cuestión de un mes.

La leyenda del Inter de Milán comunicó a través de sus redes sociales que su familia se vio envuelta en una estafa de suplantación de identidad y estafa económica. El delantero recibió un mensaje de su madre, informándole del envío de 15.000 reales (2.412 euros). El brasileño no había pedido ningún ingreso y así se lo hizo saber a su madre, momento en el que se dieron cuenta de que habían sido estafados.

El exfutbolista compartió en redes sociales una captura del engaño y publicó un video dirigido a los responsables: “Será mejor que me lo devuelvas. Voy a por vosotros. No te metas con madres, ni abuelas, ni con la familia. Habla Adriano: te doy 24 horas”.

Un mes después Adriano ha vuelto a hacerse viral por unas declaraciones que se han expandido en redes sociales sobre el matrimonio que tan solo le duró 24 días. El exfutbolista brasileño se fue a ver un partido de Brasil con amigos y tardó días en volver. Su esposa, la modelo Micaela Mesquita, no aceptó las explicaciones ni disculpas de Adriano a su regreso y decidieron separarse.

Relacionado con esa historia, Adriano dejó clara su postura con respecto al matrimonio en su libro 'Meu Medo Maior'. "Ya no quiero tener esposa. A las mujeres les gusta hablar mucho", aseguraría en su libro.

"Los lunes y martes prefiero quedarme callado para recuperarme del fin de semana: me acuesto en mi cama, veo una película, pongo un documental, bebo mucha agua, enciendo el aire acondicionado y me envuelvo en el edredón", añadiría el Emperador.

Y pasaría a pronunciarse sobre su último matrimonio: "Mi madre me prepara la comida y así soy feliz. El último matrimonio duró 24 días. Un día invité a los chicos a mi apartamento. Pasamos la noche jugando al dominó y bebiendo en el balcón. A Micaela no le gustó. Los chicos no se fueron, ni yo los dejé ir. Ella no me entendía y yo no quería cambiar mis costumbres, así que se decidió que el matrimonio había terminado. Cancelamos el papel que firmamos. Cada uno va por su lado, y yo estoy contento".