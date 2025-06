Adriano, el 'Emperador' caído: "Con la cabeza de hoy habría ganado el Balón de Oro"

¿Quién no recuerda a Adriano Leite? El delantero fue una de las referencias mundiales de principios de siglo. Una bestia, un animal, potencia y control en un vigardo de 1,90 y 95 kilos de peso. Imagínense a semejante bicho a la carrera merendando centrales. Por no hablar de su zurda, delicada y letal, tanto en la larga distancia como a quemarropa.

Un juguete roto

Adriano lo tuvo todo como futbolista y muchos le consideraron el heredero natural de su compatriota Ronaldo Nazàrio. En Italia, donde consumó su carrera europea, se ganó el apodo de 'El Emperador' y en el Inter se le recuerda con lágrimas en los ojos, por lo que fue y por que pudo llegar a ser.

Y es que la vida de Adriano, como la de muchos otros deportistas de élite, se diluyó rápido por el sumidero de la fama. El dinero, decisiones infantiles y las malas compañías segaron la carrera del carioca cuando había comprado todas las papeletas para estar en el olimpo de los elegidos.

El exfutbolista reconoce sus errores. Se arrepiente de haber cogido el camino a la perdición. Nunca es demasiado tarde para darse cuenta, pero esos días de apogeo físico, de tener a todo un estadio rendido a tus pies, ya no volverán. “Con la cabeza de hoy habría ganado el Balón de Oro”, admite el brasileño en una entrevista concedida al también exfutbolsita Luca Toni en 'Prime Video'.

El descenso a los infiernos

El fallecimiento de su padre fue el punto de no retorno en su carrera. Esa pérdida le sumió en una terrible depresión que el alcohol no curó. "No estaba bien mentalmente. Después de la muerte de mi padre, el fútbol se me escapó de las manos. Salía para no pensar y al día siguiente estaba peor. No hacía lo que hacía por querer fiesta o descontrol, lo hacía porque tenía un peso en el corazón", asevera sin tapujos. No fue el primer ni el último futbolista que se refugió en la mala vida para sanar sus problemas psicológicos. La historia deportiva está plagada de ejemplos, de George Best a Björn Borg.

Adriano, junto a Rio Ferdinand / EFE

En el Inter encontró apoyo para superar su adicción. Adriano reconoce que Massimo Moratti, el que fuera presidente de los 'nerazzurri', le ofreció todo tipo de ayuda. Pero él no estaba por la labor, no veía el problema que su círculo cercano veía. "Me ofrecieron ingresar en un centro especializado para curar la depresión. Yo entendí que no necesitaba ayuda, que lo que hacía era normal. Eso fue un gran error. Moratti me ofreció todo lo que estaba en su mano para ayudarme, pero yo lo rechacé. Me equivoqué".

Su encuentro con Ronaldo

Coetáneo de Ronaldo Nazário, Adriano siempre vio a su compatriota como un ídolo. El brasileño recuerda cómo fue su primer encuentro con el 'Fenómeno': "Vivía en una favela y de repente estaba en la casa de Ronaldo. Tenía la gallina de piel. Me emocioné".