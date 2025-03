Adrian Mutu: El talento que la cocaína apartó del Balón de Oro

El delantero que prefirió la cocaína a ganar el balón de oro: Así se podría resumir la carrera de Adrian Mutu, mítico delantero rumano de los 2000. Ahora con 46 años y actual entrenador del Petrolul Ploiești rumano, tiene una realidad muy diferente a la que tuvo antaño.

El exjugador del Chelsea concedió una entrevista a 'The Telegraph' en la que repasó su carrera como futbolista, sus dos positivos por dopaje y como la cocaína lo alejo de ser Balón de oro: "Esnifar cocaína cuando estaba en el Chelsea fue la peor decisión que pude haber tomado en mi carrera. Estaba solo en Inglaterra y triste, pero ni siquiera la depresión que atravesé podía justificar mis acciones. El Chelsea, por supuesto, tenía tolerancia cero con mi problema de drogas"

Adrian Mutu se sincera y afirma que cometió un error: "Cometí un error, me desvié del camino correcto y pagué por ello. Llegué al Chelsea en un momento turbulento de mi vida, no estaba preparado para dar ese paso y terminé enredado en un sinfín de mentiras y excusas".

Primer Positivo

El exdelantero llegó al Chelsea a cambio de 22'5 millones de euros procedente del Parma. Su primera etapa con Claudio Ranieri como entrenador fue notable, al principio las cosas fueron bien, pero poco a poco su caótica vida influyó en su relación con el técnico italiano. En su segunda etapa en el conjunto Blue con José Mourinho las cosas fueron a peor, su indisciplina provocó varios enfrentamientos con el portugués.

Con 25 años, su carrera se empezó a caer, en 2004 dio positivo por cocaína en una prueba de antidopaje que ordenó Mourinho. Ese positivo le costó 7 meses de suspensión, el despido del Chelsea, una multa de 20.000 libras (unos 24.000 euros) y una demanda del club inglés por daños y perjuicios en el que le pedían más de 17 millones de euros: “Tolerancia cero, esa era la política de drogas. Y era justa. Cometí un error y pagué por ello”

Respecto a si era activo a las drogas, Mutu alega que había una razón lógica y graciosa para ello: "No soy adicto a las drogas. Lo niego categóricamente. La única razón por la que tomé lo que tomé fue porque quería mejorar mi rendimiento sexual. Puede que sea gracioso, pero es cierto. No consumí cocaína. Tomé algo que me hizo sentir bien"

Segundo Positivo

En enero de 2005 Mutu ficha por la Juventus y en julio de 2006 es traspasado a la Florentina por 8 millones de euros. En el conjunto italiano recuperó su nivel con 54 goles en 112 partidos, llegando a ser incluso, nominado para el Balón de Oro. El 29 de enero de 2010 vuelve a dar positivo en otro control antidopaje, aunque, esta vez por sibutramina, un medicamento para disminuir el hambre, como consecuencia, fue suspendido hasta el 29 de octubre de 2010 por el tribunal antidopaje de Italia. Finalmente, fue despedido el 7 de enero de 2011 por la Fiore.

El Balón de Oro

"Creo que más de una temporada estuve entre los mejores del mundo y lo podría haber ganado fácilmente. Pero las malas decisiones me alejaron de conseguirlo. Intento no machacarme sobre eso", afirma el rumano sobre como cocaína le privo de haber podido ganar un balón de oro.

Tras colgar las botas, inició una carrera como entrenador que inició en el FC Voluntari y que prosiguió en Al-Wahda U21, selección sub-21 de Rumanía, FCU Craiova 1948, Rapid de Bucarest, CFR Cluj, Neftchi Baku PFK y Petrolul Ploiesti.