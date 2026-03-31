El adiós de Vagner Love, el goleador del amor

El nombre de Vagner Silva de Souza sonará poco a los aficionados al fútbol. Sin embargo, sus trenzas de colores y el apodo de 'Vagner Love' sí son mucho más conocidos. El insigne delantero brasileño colgó las zapatillas el pasado fin de semana con 41 años y con una larga lista de éxitos y de situaciones curiosas.

21 veces internacional con la 'verdeamarelha' y dos veces campeón de la Copa América (2004 y 2007), el brasileño se retira con 404 goles en 15 equipos, más los cuatro que logró con la selección sub'20 y otros cuatro con la absoluta. Su mejor época la vivió en el CSKA Moscú, club que le dedicó un sincero homenaje el día de su adiós.

Pero... vayamos por partes. ¿De dónde viene su apodo? En 2003, el ariete estaba con el equipo juvenil del Palmeiras en un día de descanso en una concentración cuando el técnico Carmino Colombini le vio salir de la habitación de su novia. Lo apartó del equipo en primera instancia, pero le permitió disputar las semifinales y marcó dos goles. Desde ese día, sus compañeros y la prensa empezaron a llamarle "Vagner Love".

El jugador nacido en Río de Janeiro se tomó bien ese mote. De hecho, siempre destacó por dar la misma importancia al fútbol y a sus relaciones personales, con un talento fuera de lo común sobre el césped y una capacidad goleadora extraordinaria si estaba motivado. Si no lo estaba, su rendimiento bajaba muchos enteros.

Evgeni Giner, el histórico presidente del CSKA Moscú, apostó por su fichaje en 2004 con 20 años recién cumplidos. En Moscú, Vagner Love descubrió la magia de una urbe semidesconocida y a la que se adaptó con rapidez. Su técnico era un auténtico hueso, Valeri Gazzaev, quien había sido campeón en la cuarta liga de Rusia tras la extinción de la URSS con el Alania Vladikavkaz en 1995.

El CSKA había ganado su primera liga rusa en 2003 y fue subcampeón en la primera temporada de Vagner Love. Gazzaev y Vagner Love se entendían cada vez mejor y las feroces exigencias del técnico sobre el verde se relajaban fuera del estadio, mientras que el jugador respondía con mayúsculas con la elástica azulgrana.

Vagner Love, con todos sus títulos en una recreación / INSTAGRAM

El punta ganó dos ligas seguidas (2005 y 2006) y fue clave en la conquista de la Copa de la UEFA en 2005 (1-3 en la final ante el Sporting en su feudo de Alvalade). Junto a él, su compatriota Dani Carvalho (el jugador con más talento de laque ha militado en la liga rusa), el serbio Olic o los rusos Akinfeev, Ignashevich, Zhirkov y los gemelos Berezutski.

Marcó 124 goles con el CSKA y se le recuerda por ponerse un sombrero militar tras cada gol, como el nigeriano Finidi en el Betis con uno cordobés. Tras volver cedido al Palmeiras en 2009 y jugar en el Flamengo en 2010, Vagner Love regresó a Río en 2012 y, meses después, otra vez a Moscú por tercera vez. En 2013 inició un periplo increíble.

Jugó en el Shandong Luneng chino, en el Corinthians, en el Monaco, en Turquía en el Alanyaspor y en el Besiktas, de vuelta al Timão, en el Kairat kazajo y en el Midtjylland danés antes de volver a casa para militar en el Recife, en el Goianense, en el Avaí y en el Retro, con el que bajó a cuarta categoría y en el que hizo tres goles en este curso.

Vagner Love ha dado las gracias a todos sus equipos, con mención especial para el CSKA. Asegura haberse divertido mucho en estos cinco lustros en los que ha hecho las delicias de muchas aficiones... aunque también se las ha tenido tiesas. Con la mentalidad de Cristiano Ronaldo o de Lewandowski, habría sido uno de los más grandes.