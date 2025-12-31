¡Adiós al The Best! La FIFA reemplazará los premios con un nuevo galardón

La FIFA sigue sorprendiendo con sus acuerdos estratégicos. El máximo estamento del fútbol mundial, a través de su presidente, Gianni Infantino, ha anunciado la creación de unos nuevos premios para 2026 que reconocerán a los mejores jugadores, equipos y logros de la temporada anterior de fútbol masculino y femenino.

Este nuevo galardón sustituirá a los actuales The Best Awards, el premio de FIFA que intenta competir con el Balón de Oro organizado por France Football en París. Estos nuevos premios serán entregados en una gala que se celebrará en Dubái este próximo año, en una fecha aún por determinar. Tampoco se conoce aún las categorías de premiados, los sistemas de nominación o la selección de los premiados.

"Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, y su alteza real el jeque Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente del Consejo de Deportes de Dubái, anunciaron la creación de una nueva gala de premios del fútbol mundial que tendrá lugar en Dubái", dice el comunicado de la FIFA. "”Será la única ceremonia anual de entrega de premios oficial de la FIFA".

Dicho anuncio se hizo público en el World Sports Summit 2025, en el que participó el presidente de la FIFA. "Estamos encantados de unir fuerzas con Dubái, una ciudad que vive el fútbol con devoción, para desarrollar este acto de primer nivel. Estos premios del fútbol mundial serán mucho más que una ceremonia: se trata de una forma innovadora de rendir homenaje al fútbol y reconocer oficialmente a las personas que mejor han rendido dentro y fuera de los terrenos de juego", publicó Infantino.

"Dubái tiene el firme compromiso de apoyar el desarrollo del deporte mundial en general, y del fútbol en particular; además, cuenta con todo lo necesario para desempeñar esta labor con éxito, lo que garantiza una notable repercusión de los Emiratos en el deporte internacional", dijo, por su parte el jeque Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum y presidente del Consejo de Deportes de Dubái, en otra publicación en sus redes.

En el mismo evento, Infantino confirmó que el estamento del balompié estudia la implantación de la 'Ley Wenger' para el fuera de juego, una mejoría en el VAR y el estudio de otras medidas para reducir la pérdida de tiempo.