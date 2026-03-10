Adiós al Mundial: Kyle Walker anuncia su retirada de la selección inglesa

Kyle Walker ha puesto punto final a su etapa con la Selección de Inglaterra. El lateral derecho anunció su retirada del fútbol internacional tras más de una década defendiendo la camiseta de su país, una trayectoria que se cierra con 96 partidos disputados y que le impedirá formar parte del equipo en el próximo Mundial de 2026.

A sus 35 años, el actual jugador del Burnley FC pone fin a una carrera internacional que comenzó en 2011, cuando debutó con Inglaterra en un amistoso frente a Selección de España. Desde entonces, Walker se consolidó como uno de los laterales derechos más fiables del combinado inglés, convirtiéndose en un fijo durante distintas generaciones de la selección.

El defensor vivió algunos de los momentos más destacados del fútbol inglés reciente. Participó en cinco grandes torneos internacionales -dos Mundiales y tres Eurocopas- y formó parte del equipo que alcanzó las finales de la Eurocopa en 2021 y 2024. A lo largo de su etapa con Inglaterra marcó un gol y repartió trece asistencias, además de portar el brazalete de capitán en varias ocasiones.

Tras brillar durante años en clubes como el Tottenham Hotspur y el Manchester City, Walker decidió el pasado verano iniciar una nueva etapa en el Burnley. Sin embargo, su ausencia en las últimas convocatorias del seleccionador Thomas Tuchel ya apuntaba a que su ciclo en la selección estaba llegando a su final.

La The Football Association (FA) anunció que rendirá un homenaje al jugador tras el verano en reconocimiento a su trayectoria y a su contribución durante 14 años con la camiseta inglesa.

"Después de más de una década representando a mi país, he decidido retirarme del fútbol internacional. Jugar para Inglaterra siempre ha sido el mayor honor de mi carrera y algo de lo que siempre estaré orgulloso. Gracias a cada compañero de equipo, entrenador, entrenador, al 12º hombre, y a todos los que han sido parte del viaje detrás de las escenas. Cada rugido de los fans empujó al equipo y estoy deseando unirme a ellos para apoyar a los chicos en la Copa del Mundo. Los recuerdos en una camiseta de Inglaterra se quedarán conmigo para siempre. También quiero agradecer a mi familia por su apoyo en cada paso del camino. Han hecho este viaje aún más especial y siempre estaré agradecido de haberlo compartido con ellos", comentó Kyle Walker en su carta de despedida.