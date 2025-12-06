Adiós a dos leyendas del mejor Barça: Busquets y Jordi Alba cierran su carrera con un título histórico

No es fácil escribir sobre finales. Menos aún cuando quienes se marchan han sido parte de la columna vertebral de una era irrepetible. Jordi Alba y Sergio Busquets colgaron definitivamente las botas. Lo hicieron juntos, como tantas otras cosas. Lo hicieron siendo campeones, como tantas otras veces. Con una conquista histórica para el Inter Miami, abrazados a Leo Messi y Luis Suárez (que no participó) sobre el césped y con Javier Mascherano muy emocionado desde el banquillo. Como tenía que ser. Como si el destino hubiese querido reunir por última vez a tantas leyendas del mejor Barça de la historia. “Sería muy lindo que Busquets y Jordi Alba terminen sus carreras con un título”, deseó Messi. Y él mismo se encargó de conceder el deseo.

Busquets fue el primero en dar el paso. Lo avisó en septiembre a su estilo: discreto. Como si no fuera del todo consciente de que su retirada significa el adiós deportivo del mejor pivote de la historia. “Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y, sobre todo, agradecido”, dijo a sus 37 años. Así ha sido siempre Busi: el héroe en la sombra, el futbolista que hacía mejores a todos sin pedir focos ni reclamar premios. Tampoco iba a hacerlo en el momento de su despedida.

Busquets, durante su último partido como profesional / AP

El engranaje perfecto del mejor Barça de siempre, el escudo invisible de Messi, Xavi e Iniesta, y el metrónomo de la España campeona del mundo en 2010. Llegó al primer equipo del Barça en la 2008-09 de la mano de Guardiola, que no dudó en subirlo porque vio en él lo que otros no supieron ver: un jugador generacional. El tiempo le dio la razón y Del Bosque, entre tantos otros, respaldó su opinión. El resto ya es historia. Con la MLS, su legado es de 37 títulos y una manera de leer el fútbol que cambió para siempre la percepción del '5' en el fútbol.

Todos los títulos de Sergio Busquets 3 Champions League

9 Ligas

7 Copas del Rey

7 Supercopas de España

3 Mundiales de Clubes

3 Supercopas de Europa,

1 Mundial

1 Eurocopa

1 Supporters' Shield

1 Leagues Cup

1 MLS

Jordi Alba siguió su camino. Una semana después de la decisión del de Badia, llegó la suya. El lateral más eléctrico que ha pasado por el Camp Nou en décadas anunciaba que iba a dejar el fútbol a los 36 años, tras una trayectoria impresionante. “Esta ha sido una decisión meditada desde hace tiempo. Siento que es el momento adecuado para comenzar una nueva etapa y disfrutar plenamente de mi familia… Me siento muy feliz con este tiempo vivido en Inter Miami, agradecido por el apoyo de la afición y por haber podido participar en los éxitos del club”, comunicó.

Jordi Alba, durante su último partido como futbolista profesional / AP

Once años en el primer equipo culé. Formado en La Masia, se ganó regresar a la que fue su casa para consagrarse como leyenda del club. Un futbolista que demostró que un lateral puede decidir partidos y condicionar sistemas. Para la historia quedarán sus carreras por la banda, su capacidad para congelar el tiempo en línea de fondo y tomar la mejor decisión posible, y la sociedad que se inventó con Messi. Tan mágica que cambió partidos, temporadas y competiciones. “Fue rarísimo lo de Jordi, no lo esperábamos”, decía el argentino sobre la decisión de su amigo. Su adiós, inevitablemente, también es el final de una parte del propio Messi. Con la MLS, su legado es de 23 títulos y una clara lección de que los laterales también son grandes armas ofensivas.

Todos los títulos de Jordi Alba 1 Champions League

6 Ligas

5 Copas del Rey

4 Supercopas de España

1 Supercopa de Europa

1 Mundiales de Clubes

1 Eurocopa

1 Nations League

1 Supporters' Shield

1 Leagues Cup

1 MLS

El destino les regaló una última postal juntos: campeones en Estados Unidos, con Messi y Suárez a su lado y Mascherano cerrando el círculo. Se va una parte del Barça más legendario. Una parte de la historia del fútbol. Pero, sobre todo, se van dos amigos que crecieron juntos, ganaron juntos y hoy también se han despedido juntos. Como curiosidad, ambos debutaron en Primera un 13 de septiembre: Busquets, en 2008, con el Barça; Alba, un año más tarde, con el Valencia.