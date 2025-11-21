Adeyemi, sancionado por posesión ilegal de armas, rompe su silencio y pide disculpas: "No sabía qué había en la Mistery Box"

Karim Adeyemi, delantero de la selección alemana y futbolista del Borussia Dortmund, ha pedido disculpas públicamente tras la polémica por la compra de una “caja misteriosa” que contenía armas prohibidas. El jugador reconoció que cometió “un gran error” y aseguró que desconocía el contenido de la caja, la cual terminó en manos de la policía meses después de su pedido. Adeyemi ha afirmado que se arrepiente profundamente y que esta experiencia le ha enseñado una importante lección sobre responsabilidad.

La multa y las consecuencias legales

El tribunal alemán impuso al futbolista una multa de 450.000 euros, distribuida en 60 cuotas diarias de 7.500 € cada una. Esta sanción se aplica mediante un “Strafbefehl”, una orden penal simplificada que permite evitar un juicio completo. Aunque habrá registro del incidente en el sistema judicial, no se considera que Adeyemi tenga antecedentes penales, ya que no se superan los umbrales para una condena formal.

BILD señala que Adeyemi sí sabía lo que estaba pidiendo, contrariamente a su versión de la “caja misteriosa”. A pesar de la polémica, el Borussia Dortmund y la DFB han dejado claro que no habrá sanciones deportivas severas. Su entrenador, Niko Kovač, ha declarado que el incidente “no es motivo para prohibirle jugar” y confían en que Adeyemi aprenderá de la experiencia y evitará repetir este tipo de errores en el futuro.

Trabajo comunitario como alternativa

Como medida constructiva, el club ha sugerido que Adeyemi participe en trabajo comunitario, especialmente en proyectos con niños a través de la fundación del Borussia Dortmund. Esta acción busca que el jugador transforme la sanción en algo positivo para la sociedad y refuerce su aprendizaje sobre responsabilidad.

El delantero ha insistido en que no volverá a cometer errores similares y que su intención nunca fue infringir la ley. Además, ha mostrado disposición a colaborar con el Borussia Dortmund y la DFB para reparar la situación, dejando entrever que busca mantener su carrera sin más incidentes de este tipo.

Actualmente, Adeyemi cumple con la multa impuesta y participa en las actividades de trabajo comunitario. Su futuro deportivo no se ve comprometido, pero la atención mediática sigue siendo intensa. La situación será clave para evaluar su responsabilidad como figura pública y su capacidad de aprendizaje tras un error que ha puesto a toda Alemania mirando su caso.